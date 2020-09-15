Суд разблокировал назначение Наумова на должность руководителя Ощадбанка

Печерский районный суд Киева 10 сентября разблокировал назначение Сергея Наумова на должность главы правления государственного Ощадбанка.

Об этом сообщает во вторник, 15 сентября, Finbalance.

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В частности, суд удовлетворил ходатайство Наумова и отменил меры обеспечения иска по делу №757/25950/20-ц, принятые постановлением этого суда от 25 июня 2020 года, которым было приостановлено решение наблюдательного совета Ощадбанка о признании Наумова победителем конкурса на должность главы правления Ощадбанка и было запрещено органам управления госбанка совершать действия по назначению Наумова на указанную должность.

Тем решением также было запрещено субъектам государственной регистрации юридических лиц вносить изменения в государственный реестр в отношении руководителя и/или подписанта Ощадбанка, в том числе запрещено регистрировать назначение Наумова руководителем и/или подписантом Ощадбанка до решения по существу спора в этом деле.

Как известно, Сергей Наумов — глава правления Пиреус Банка, экс-глава правления УкрСиббанка и Правэкс-Банка.

Указано, что постановление Печерского райсуда Киева от 25 июня 2020 года о блокировании назначения Наумова на должность главы правления Ощадбанка было принято по требованию Геннадия Хелемского — одного из участников конкурса на должность главы правления Ощадбанка (работает директором департамента структурированного торгового финансирования Укргазбанка).

В своем иске к Ощадбанку в рамках дела №757/25950/20-ц Хелемский оспаривает результаты упомянутого конкурса.

Как сообщалось, 2 июля 2020 года Окружной админсуд Киева по ходатайству нардепа Максима Бужанского (из группы олигарха Игоря Коломойского) — на основании его заявления об отказе от иска — закрыл производство по делу №640/13664/20, в рамках которого истец просил суд обязать Минфин подготовить и внести на рассмотрение Кабмина проекты актов по определению кандидатов на должность председателя правления Ощадбанка и о назначении председателя правления Ощадбанка, а также об обязательстве НБУ совершить действия, направленные на предварительное согласование кандидатов на должность главы правления Ощадбанка.

22 июня 2020 года Окружной админсуд Киева также удовлетворил ходатайство Бужанского и оставил без рассмотрения его заявление об обеспечении иска, в которой нардеп просил суд запретить субъектам госрегистрации юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований проводить регистрационные действия в отношении регистрации Сергея Наумова руководителем и/или подписантом Ощадбанка до решения по существу спора в этом деле (№640/13664/20).