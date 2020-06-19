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Банки 1 час назад

"Слуга народа" требует заблокировать назначение главы правления Ощадбанка

Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска

Максим Бужанский. Фото: Интерфакс-Украина Максим Бужанский. Фото: Интерфакс-Украина
Максим Бужанский. Фото: Интерфакс-Украина

Сегодня, 19 июня в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) поступило заявление об обеспечении иска о запрете проводить регистрационные действия в отношении регистрации Сергея Наумова руководителем и/или подписантом государственного Ощадбанка.

Как сообщает пресс-служба суда, в ОАСК также поступил иск народного депутата Максима Бужанского, который просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства финансов по неподготовке и невнесению на рассмотрение Кабмина проектов актов по определению кандидатов на должность председателя правления Ощадбанка и о его назначении.

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Бужанский также просит суд обязать Минфин подготовить и внести на рассмотрение соответствующие проекты актов.

Кроме этого, в исковых требованиях указано: признать бездействие Национального банка Украины относительно непроведения предварительного согласования кандидатов на должность председателя правления АО "Ощадбанк" и обязать Нацбанк предварительно согласовать соответствующих кандидатов.

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Сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытии производства по административному делу.

Напомним, 17 июня, по результатам конкурсного отбора, наблюдательный совет Сбербанка утвердил результаты конкурса и определился с победителем на должность председателя правления.

Им стал Сергей Наумов — глава правления Пиреус Банка, экс-глава правления УкрСиббанка и Правэкс-Банка.

"Согласно юридическим процедурам, Наумов будет назначен на должность после прекращения полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и согласования кандидата на должность председателя правления Национальным банком Украины. Это будет происходить в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с Планом передачи управления, что будет определено Наблюдательным советом", — говорится в сообщении Сбербанка.

Отметим, что результаты уже одного конкурса, в котором побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный, были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам".

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