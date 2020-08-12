Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России и отстоял свои права на торговую марку (ВИДЕО)

Государственный Ощадбанк выиграл в суде дело против российского Сбербанка по регистрации одноименной торговой марки, рассмотрение которого длилось более четырех лет.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, во время судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон.

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Представители Сбербанка России пытались убедить суд в том, что регистрация Ощадбанком торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права Сбербанка России.

"Но в процессе ожесточенного процессуального противостояния Ощадбанком были собраны и предоставлены все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца. Апелляционная инстанция согласилась с аргументированной и убедительной позицией представителей Ощадбанка и отказала в удовлетворении иска Сбербанка России", — говорится в сообщении.

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В основном споре Ощадбанк настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" Сбербанка России в Сбербанк и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности еще в январе 2016 года.

В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку "СБЕРБАНК", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение. Единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины является Ощадбанк (свидетельство №82116 от 10 сентября 2007 года).

В ответ на основной иск Ощадбанка Сбербанком России был подан контриск (вероятно, для затягивания рассмотрения дела), который 10 августа 2020 года решен в пользу Ощадбанка. Решение уже вступило в силу.

"Наконец закончилось дело, которое тянулось четыре года с множеством экспертиз, ходатайств и отсрочек. Победу в этом деле нельзя переоценить, так как это важный этап в истории защиты Ощадбанком своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому Сбербанку незаконно использовать фирменное наименование "СБЕРБАНК" на территории Украины. Это свидетельство исторически зарегистрировано за Ощадбанком", — отметил Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка.

Напомним, 15 января 2016 года Ощадбанк подал соответствующий иск в суд о защите торговой марки "СБЕРБАНК", единственным законным владельцем которой, по данным банка, на территории Украины является именно Ощадбанк.

В апреле 2017 года Киева вынес решение, согласно которому были признаны недействительными десять торговых марок Сбербанка, последний лишен доменного имени sberbank.ua и удовлетворено требование Ощадбанка о запрете использовать торговую марку "Сбербанк".

После этого ПАО "Сбербанк" (Киев), дочерний банк Сбербанка России, подал апелляционную жалобу на решение хозяйственного суда Киева от 18 апреля о запрете использовать торговую марку "Сбербанк" в Украине в споре с Ощадбанком.