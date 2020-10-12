Коломойский просит в суде отменить решение о взыскании из РФ $1,3 млрд в пользу Ощадбанка

Компания олигарха Игоря Коломойского оспаривает в суде право государственного Ощадбанка на российские активы в Украине на общую сумму $1,3 млрд.

Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает Finbalance.

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Указано, что связанное с Коломойским и его партнерами ООО "ИКБ-Инвест" в сентябре 2020 года обратилось в Верховный Суд с жалобой на постановление Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года, которым было удовлетворено заявление Ощадбанка и предоставлено разрешение на выполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж, Франция) от 26 ноября 2018 года о взыскании $1,1 млрд из России в лице Министерства юстиции РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов Ощадбанка в Крыму (с учетом процентов, общая сумма требований Ощадбанка к России — $1,3 млрд).

В частности, в своей жалобе ООО "ИКБ-Инвест" просит Верховный Суд отменить решение Киевского апелляционного суда от 17 июля 2019 года.

По данным госреестра, основателем ООО "ИКБ-Инвест" является ООО "КУА "Финансовый капитал" — одна из "приватовских" структур, которые получили решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 2 мая 2018 года о взыскании $159 млн из России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у "приватовцев" в Крыму после его аннексии Россией.

Напомним, в рамках исполнительного производства по выполнению Арбитражного суда Гааги в марте 2020 года состоялся аукцион по продаже 99,77% акций Проминвестбанка. Победителем этого аукциона (с предложением за 268,7 млн грн) стала финкомпания "Фортифай", которая сейчас связана с окружением Коломойского. В то же время Антимонопольный комитет предоставил разрешение компании Сергея Тигипко на приобретение "Фортифай" и прав на 99,77% акций Проминвестбанка.

Как отмечается, упомянутая выше жалоба "приватовцев" в Верховный Суд о праве Ощадбанка взыскать российские активы в Украине является фактически продолжением противостояния "приватовцев" и Ощадбанка за активы РФ, которое продолжается с осени 2019 года.

Как сообщалось, 18 июня 2020 года Верховный Суд отказался удовлетворить жалобу Ощадбанка и оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 26 декабря 2019 года, которым была удовлетворена жалоба ООО "Телерадиокомпания "Жиса" (связанное с Игорем Коломойским и его партнерами) и отменены постановления госисполнителя от 29 октября 2019 года, которыми в свою очередь ряд исполнительных производств относительно попыток Ощадбанка взыскать из России $1,3 млрд компенсации за крымские активы (на основании решения Международного коммерческого арбитража от 26 ноября 2018 года) были присоединены к сводному исполнительному производству №59036926, в рамках которого компании Коломойского и его партнеров (на основании решения Арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года) хотят взыскать из РФ $159 млн компенсации за их недвижимость, экспроприированную в Крыму после аннексии украинского полуострова Россией.

Согласно судебным материалам, ООО "Телерадиокомпания "Жиса" (один из "приватовских" взыскателей долга по РФ) констатировал, что в результате решения госисполнителя, были изменены общий размер задолженности должника перед взыскателями более чем на $1,3 млрд. По мнению компании-заявителя, "изменение состава взыскателей и размера задолженности по исполнительным документам имеет прямое и непосредственное влияние на распределение денег в результате принудительной продажи имущества должника для требований взыскателей", причем указанные изменения "критически влияют на все последующие процедуры обращения взыскания на имущество должника в пределах сводного исполнительного производства №59036926".

Ранее нардеп Максим Бужанский (с орбиты Игоря Коломойского) пытался заблокировать назначение Сергея Наумова главой правления Ощадбанка.