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Банки 40 минут назад

НБУ утвердил Наумова в должности главы правления Ощадбанка

В июне 2020 года Сергей Наумов победил в конкурсе на должность председателя правления Ощадбанка

Сергей Наумов. Фото: Facebook/Piraeus Bank Ukraine Сергей Наумов. Фото: Facebook/Piraeus Bank Ukraine
Сергей Наумов. Фото: Facebook/Piraeus Bank Ukraine

22 сентября 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного Правлением Нацбанка.

Как напоминает пресс-служба НБУ, в июне 2020 года Сергей Наумов победил в конкурсе на должность председателя правления Ощадбанка.

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Наумов с сентября 2014 года и по настоящий момент занимает должность председателя правления "Пиреус Банка МКБ".

Председатель правления государственного банка назначается и освобождается от должности наблюдательным советом банка после прохождения конкурсного отбора.

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Срок полномочий председателя правления составляет пять лет. Председатель правления вступает в должность после предоставления письменного согласия Национальным банком.

Напомним, 10 сентября Печерский районный суд Киева разблокировал назначение Сергея Наумова на должность главы правления государственного Ощадбанка.

Указано, что постановление Печерского райсуда Киева от 25 июня 2020 года о блокировании назначения Наумова на должность главы правления Ощадбанка было принято по требованию Геннадия Хелемского — одного из участников конкурса на должность главы правления Ощадбанка (работает директором департамента структурированного торгового финансирования Укргазбанка).

2 июля 2020 года Окружной админсуд Киева по ходатайству нардепа Максима Бужанского (из группы олигарха Игоря Коломойского) закрыл производство по делу, в рамках которого истец просил суд обязать Минфин подготовить и внести на рассмотрение Кабмина проекты актов по определению кандидатов на должность председателя правления Ощадбанка, а также об обязательстве НБУ согласовать кандидатов на должность главы правления этого госбанка.

22 июня 2020 года Окружной админсуд Киева удовлетворил ходатайство Бужанского и оставил без рассмотрения его заявление об обеспечении иска, в которой нардеп просил суд запретить проводить регистрацию Сергея Наумова руководителем и/или подписантом Ощадбанка до решения по существу спора в этом деле.

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