Компания Коломойского сменила регистрацию 473 автозаправок

В январе-августе 2020 года группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций.
Об этом сообщает отраслевое издание enkorr, составившее перечень юрлиц сети.
Указано, что перерегистрация коснулась 473 автозаправок "Привата" в 12 областях. В частности, 21 "старая" компания была заменена на 21 "новую", которые были созданы преимущественно в 2020 году.
Как отмечается, попавшие под ротацию компании управляли АЗС под брендами "Авиас", ANP, Sentosa и прочие.
При этом больше всего станций перерегистрировано в Днепропетровской области, где группе принадлежит свыше половины всех легальных АЗС. В этом регионе 8 компаний передали новым восьми юрлицам 134 станции.
Известно, что это — второй в 2020 году случай ротации операторов консолидированной сети АЗС "Привата". В январе-феврале 2020 года группа сменила операторов 129 АЗС в пяти областях.
Как сообщалось, "Приват" в течение последних как минимум 5 лет проводит ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год.
На сегодняшний день розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это — крупнейшая консолидированная сеть в стране.
В ряде регионов АЗС "Привата" занимают более 40% от общего количества станций. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы "Приват". В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ровенской — по 40%, в остальных регионах — от 20 до 25%.
По замечанию "БизнесЦензора", многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из одного источника — НПЗ "Укртатнафта".
Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей.
Ранее группа SCM олигарха Рината Ахметова продала сеть автозаправочных станций "Параллель".