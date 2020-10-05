Компания Коломойского сменила регистрацию 473 автозаправок

В январе-августе 2020 года группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr, составившее перечень юрлиц сети.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что перерегистрация коснулась 473 автозаправок "Привата" в 12 областях. В частности, 21 "старая" компания была заменена на 21 "новую", которые были созданы преимущественно в 2020 году.

Как отмечается, попавшие под ротацию компании управляли АЗС под брендами "Авиас", ANP, Sentosa и прочие.

При этом больше всего станций перерегистрировано в Днепропетровской области, где группе принадлежит свыше половины всех легальных АЗС. В этом регионе 8 компаний передали новым восьми юрлицам 134 станции.

Известно, что это — второй в 2020 году случай ротации операторов консолидированной сети АЗС "Привата". В январе-феврале 2020 года группа сменила операторов 129 АЗС в пяти областях.

Как сообщалось, "Приват" в течение последних как минимум 5 лет проводит ротацию операторов АЗС с периодичностью раз в полгода-год.

На сегодняшний день розничная сеть "Привата" состоит из 1540 заправок, работающих под 11 брендами. Это — крупнейшая консолидированная сеть в стране.

В ряде регионов АЗС "Привата" занимают более 40% от общего количества станций. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы "Приват". В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ровенской — по 40%, в остальных регионах — от 20 до 25%.

По замечанию "БизнесЦензора", многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы "Приват" ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами преимущественно из одного источника — НПЗ "Укртатнафта".

Формально управление сетью АЗС "Привата" осуществляют более 50 юридических лиц, которые подвергаются периодической ротации. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которые эти станции осуществляют в половине украинских областей.

Ранее группа SCM олигарха Рината Ахметова продала сеть автозаправочных станций "Параллель".