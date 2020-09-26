Крупный бизнес 30 минут назад

Группа SCM Ахметова продала сеть АЗС "Параллель" — СМИ

Имя нового владельца сети пока не известно

Фото: facebook.com/parallel.ua Фото: facebook.com/parallel.ua
Фото: facebook.com/parallel.ua

Группа SCM олигарха Рината Ахметова продала сеть автозаправочных станций "Параллель".

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает enkorr.

Кратко и по делу в Telegram

"Компания продана", — сказал собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

При этом издание отмечает, что ранее информацию о продаже сети также сообщили в банковских кругах. Однако менеджмент компании по сей день не может ни подтвердить, ни опровергнуть совершение сделки.

"Имя нового владельца сети пока не известно. По данным источников, покупателем выступил не действующий игрок розничного рынка, а либо оптовый трейдер, либо владелец небольшой сети, желающий развивать данное направление", — говорится в публикации.

Читайте также:
Киевская энергокомпания Ахметова сменила название

Напомним, о намерении расстаться с розничным бизнесом SCM объявил еще до 2013 года, когда сеть насчитывала более 140 станций. Первоначально ее стоимость оглашалась на уровне $120 млн. Но покупатель так и не был найден.

В 2014 года "Параллель" из-за оккупации значительной части Донецкой и Луганской областей лишилась 78 станций, а офис компании был переведен в Запорожье.

Как сообщалось, 28 августа Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск банка АО ПУМБ Рината Ахметова к АО "Укрзализныця" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 22 млн долларов задолженности "Донецкой железной дороги" по трем кредитным договорам 2013 года.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Компания Microsoft купила за $7,5 млрд Bethesda — разработчика Fallout и Skyrim
Компания Microsoft купила за $7,5 млрд Bethesda — разработчика Fallout и Skyrim
Владелец "Киевстара" обсуждает покупку онлайн-кинотеатра Megogo — СМИ
Владелец "Киевстара" обсуждает покупку онлайн-кинотеатра Megogo — СМИ
Западные журналисты-расследователи заявили об офшорных миллионных сделках "друзей Путина"
Западные журналисты-расследователи заявили об офшорных миллионных сделках "друзей Путина"
Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Съемки фильма с Ван Даммом в Киеве привели к огромной пробке на набережной (ВИДЕО)

  3. Повышенные пенсии в 2021 году получат 10 млн пенсионеров: календарь повышений

  4. Отравление в Коломые: число пострадавших возросло до 181 человека

  5. "Словно в компьютерной игре": выживший в катастрофе Ан-26 рассказал о своем спасении

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...