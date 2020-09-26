Группа SCM Ахметова продала сеть АЗС "Параллель" — СМИ

Группа SCM олигарха Рината Ахметова продала сеть автозаправочных станций "Параллель".

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает enkorr.

"Компания продана", — сказал собеседник, пожелавший остаться неизвестным.

При этом издание отмечает, что ранее информацию о продаже сети также сообщили в банковских кругах. Однако менеджмент компании по сей день не может ни подтвердить, ни опровергнуть совершение сделки.

"Имя нового владельца сети пока не известно. По данным источников, покупателем выступил не действующий игрок розничного рынка, а либо оптовый трейдер, либо владелец небольшой сети, желающий развивать данное направление", — говорится в публикации.

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Напомним, о намерении расстаться с розничным бизнесом SCM объявил еще до 2013 года, когда сеть насчитывала более 140 станций. Первоначально ее стоимость оглашалась на уровне $120 млн. Но покупатель так и не был найден.

В 2014 года "Параллель" из-за оккупации значительной части Донецкой и Луганской областей лишилась 78 станций, а офис компании был переведен в Запорожье.

Как сообщалось, 28 августа Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск банка АО ПУМБ Рината Ахметова к АО "Укрзализныця" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 22 млн долларов задолженности "Донецкой железной дороги" по трем кредитным договорам 2013 года.