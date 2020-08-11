"Оптимизация бизнеса": В SOCAR объяснили, почему закрывают ряд своих АЗС в регионах

Азербайджанская нефтяная компания SOCAR, которая работает в Украине более 11 лет, закрывает ряд автозаправочных станций. В частности, закрыли АЗС в Николаевской области на трассе "Ульяновка — Николаев" в районе села Себино, и несколько других.

Delo.ua разбиралось, почему в компании приняли данное решение.

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В пресс-службе SOCAR рассказали, что закрытие АЗС связано с оптимизацией бизнеса. Так, согласно нынешней стратегии, компания намерена развиваться в городах-миллионниках.

"Действительно, весной этого года пять АЗК SOCAR, которые расположены в Николаевской области, были переданы в аренду и прекратили работу под нашим брендом. Такое решение было принято еще до начала карантина и связано с оптимизацией коммерческой деятельности компании. Согласно стратегии развития, новые объекты SOCAR будут открываться в городах-миллионниках", — комментирует пресс-служба компании корреспонденту Delo.ua.

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На объекты, где раньше были размещены АЗК SOCAR, теперь открывает свои станции компания БРСМ.

В Николаевской области на месте АЗК SOCAR теперь работает компания БРСМ. Фото: Delo.ua

В Николаевской области SOCAR закрывает ряд АЗС. Фото: Delo.ua

В компании отметили, что закрытие АЗК не связано с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, так как решение об оптимизации бизнеса было принято до его начала.

Напомним, что государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики представлена на рынке Украины уже более 11 лет и имеет на территории нашей страны 60 автозаправочных станций.