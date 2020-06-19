Автогаз на украинских АЗС за неделю подскочил на 40 копеек

За неделю (с 12 по 19 июня) цены сжиженного газа в сетях АЗС выросли в среднем на 40 копеек за литр, до 11,37 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95, передает enkorr.

Так, в розничной сети "Привата" за неделю в среднем цены повысились на 41 копейку. В ряде областей, например, в Черновицкой и Николаевской, газ подорожал на 75 — 85 копеек.

В остальных регионах — на 25 — 60 копеек за литр.

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Примерно на 50 копеек выросла цена сжиженного газа и в сети WOG. На АЗС ОККО цены на газ повысились на 33 копеек.

Наибольшее подорожание ресурса отмечено в сети SOCAR — за неделю цена выросла с 11,32 до 12,16 грн/л (+84 копеек).

Такие сети как "Автотранс", "БРСМ-Нафта", Glusco, Chipo, "Род-Ник" за неделю подняли цены на 35–50 коп/л.

Напомним, за 12 — 15 июня розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5 — 45 копеек за литр.

Ранее сообщалось, что 2 июня средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась еще на 6 копеек за литр и достигла 10,44 грн.