Автогаз в Украине продолжает дорожать

Сегодня, 2 июня, средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась еще на 6 копеек за литр и достигла 10,44 грн.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

По информации издания, операторы повысили розничные цены в пределах 10 — 30 копеек в зависимости от регионов.

Так, в Киеве и области WOG, Amic и Mango повысили цены газа на станциях на 10 копеек за литр, ОККО, Shell и "БРСМ-Нафта" — на 20 копеек, KLO — на 30 копеек за литр.

На сегодняшний день соотношение средней цены автогаза к цене бензина А-95 выросло до 47,8%. Месяц назад оно составляло 37,8%.

По состоянию на 2 июня средняя оптовая цена СУГ на условиях самовывоза с газонаполнительных станций (ГНС) составляет 17 330 грн/т или 9,50 грн/л.

За май цены на оптовые партии LPG на аукционах по продаже сжиженного газа крупнейшего украинского производителя — АО "Укргаздобыча" — выросли на 83,9%, с 9 160 грн/л до 16 844 грн/л (с 4,9 грн/л до 9,03 грн/л).

В мае "Укргаздобыча" продала на 2 831 т газа меньше, чем в апреле. Средняя стоимость проданных 9 234 т составляет 13 901 грн/т ($327/т — без НДС, и акциза 52 евро за 1000 литров), что на 44% дороже средней за апрель — 9 631 грн/т ($190/т).

Ранее сообщалось, что розничные сети Украины 21 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 20–60 копеек за литр.