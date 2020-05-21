Автогаз в Украине стремительно дорожает

Розничные сети Украины 21 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 20–60 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", сообщает enkorr.

Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 19 копеек за литр, до 8,80 грн/л. При этом самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Ивано-Франковской области, где группа увеличила цены сразу на 65 копеек за литр — с 8,35 до 9 грн/л. В остальных же регионах цены были повышены на 10–30 копеек за литр.

Цена газа на АЗС ОККО выросла на 20 копеек за литр, до 9,96 грн/л. В столичном регионе сеть торгует по 9,99 грн/л (+40 копеек за литр к цене 21 мая).

В свою очередь, WOG в среднем повысила цены на 29 копеек за литр, до 10,26 грн/л. На столичных станциях этой сети она составляет 9,88 грн/л.

В то же время Glusco, KLO и "Авантаж" повысили цены на 10–60 копеек за литр. "Автотранс" — на 35 копеек за литр.

Напомним, за последние полторы недели цены сжиженного газа на оптовом рынке на фоне возросшего спроса подскочили более чем на 40% — с 11 000 до 16 720 грн/т.

Перед этим за месяц (1–30 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.

Как известно, в конце апреля 2020 года на украинском рынке наблюдался избыток автогаза, так как никто из трейдеров не ожидал введения такого жесткого карантина и, как следствие, снижения продаж на 30% и более.