Запасы автогаза переполнили топливный рынок Украины

Ситуация на рынке топлива в Украине несколько недель остается неизменной — бензин и дизельное топливо продолжают терять в цене, сообщает "Сегодня".

Как заявил заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, на украинских АЗС сейчас отражаются изменения, произошедшие в течение последнего месяца: до розницы все больше доходит топлива, закупленного по более низким оптовым ценам.



"Кроме того, сохраняется невысокий спрос на нефтепродукты из-за карантина. Ускоряют темпы снижения и возродившиеся нелегальные АЗС, борьба властей с которыми в последний месяц существенно ослабела", — отметил Рябцев.



При этом, с автомобильным газом ситуация становится все более критичной и жесткой. По словам аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, сейчас на рынке избыток автогаза, так как никто из трейдеров не ожидал введения такого жесткого карантина и, как следствие, снижения продаж на 30% и более.



"Сжиженный газ достаточно сложно хранить, а на рынке его профицит, поэтому газ нужно продать, чтобы было где разместить поставки по новым контрактам. Плюс влияет демпинг со стороны нелегальных АЗС, прежде всего это монотопливные (сжиженный газ) и битопливные (дизель и сжиженный газ) заправки. Все это ускорило снижение цен", — разъяснил Куюн.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Читайте также: Цены на автогаз в Украине продолжили снижение

Как сообщалось, стоимость сжиженного газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а цена оптовых партий продукта в Украине 3 апреля достигла 9500 грн/т, что большинство участников рынка восприняли как ценовое дно и ожидали повышения оптовых цен в ближайшее время.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув уровня в $135/т.

Ранее сообщалось, что в Украине через 1-2 месяца начнет снижаться стоимость бензина на заправках из-за обвала цен на нефть на мировых рынках. При этом с начала карантина цена на самый популярный бензин снизилась в среднем на 2,8 грн.

На нелегальных АЗС, по словам участников рынка, сегодня цены на автогаз достигают 8 грн/л.

Издание отмечает, что в начале апреля стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась до $115/т, а стоимость оптовых партий достигла 9,5 тысяч грн за тонну. На прошлой неделе оптовые цены незначительно выросли.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене в рознице газ может стоить примерно 8 — 9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешают переходящие с марта остатки.