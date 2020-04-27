Энергетика 50 минут назад

Запасы автогаза переполнили топливный рынок Украины

Сейчас на рынке избыток автогаза, так как никто из трейдеров не ожидал введения такого жесткого карантина и, как следствие, снижения продаж на 30% и более

Запасы автогаза переполнили топливный рынок Украины Запасы автогаза переполнили топливный рынок Украины
Фото: Автоцентр

Ситуация на рынке топлива в Украине несколько недель остается неизменной — бензин и дизельное топливо продолжают терять в цене, сообщает "Сегодня".

Как заявил заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, на украинских АЗС сейчас отражаются изменения, произошедшие в течение последнего месяца: до розницы все больше доходит топлива, закупленного по более низким оптовым ценам.

"Кроме того, сохраняется невысокий спрос на нефтепродукты из-за карантина. Ускоряют темпы снижения и возродившиеся нелегальные АЗС, борьба властей с которыми в последний месяц существенно ослабела", — отметил Рябцев.

При этом, с автомобильным газом ситуация становится все более критичной и жесткой. По словам аналитика рынка сжиженного газа Артема Куюна, сейчас на рынке избыток автогаза, так как никто из трейдеров не ожидал введения такого жесткого карантина и, как следствие, снижения продаж на 30% и более.

"Сжиженный газ достаточно сложно хранить, а на рынке его профицит, поэтому газ нужно продать, чтобы было где разместить поставки по новым контрактам. Плюс влияет демпинг со стороны нелегальных АЗС, прежде всего это монотопливные (сжиженный газ) и битопливные (дизель и сжиженный газ) заправки. Все это ускорило снижение цен", — разъяснил Куюн.

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Как сообщалось, стоимость сжиженного газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а цена оптовых партий продукта в Украине 3 апреля достигла 9500 грн/т, что большинство участников рынка восприняли как ценовое дно и ожидали повышения оптовых цен в ближайшее время.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув уровня в $135/т.

Ранее сообщалось, что в Украине через 1-2 месяца начнет снижаться стоимость бензина на заправках из-за обвала цен на нефть на мировых рынках. При этом с начала карантина цена на самый популярный бензин снизилась в среднем на 2,8 грн.

На нелегальных АЗС, по словам участников рынка, сегодня цены на автогаз достигают 8 грн/л.

Издание отмечает, что в начале апреля стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась до $115/т, а стоимость оптовых партий достигла 9,5 тысяч грн за тонну. На прошлой неделе оптовые цены незначительно выросли.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене в рознице газ может стоить примерно 8 — 9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешают переходящие с марта остатки.

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