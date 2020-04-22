Цены на автогаз в Украине продолжили снижение

Розничные сети АЗС в Украине снизили цену сжиженного газа в пределах 10–35 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", сообщает enkorr.

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В частности, цена автогаза на станциях ОККО и WOG 22 апреля снизилась на 25 копеек за литр, до 9,71 грн/л. В свою очередь AMIC снизила цены на 34 копейки за литр, до 9,00 грн/л, а Shell — на 23 копейки за литр, до 9,24 грн/л.

Как отмечается, цены газа в консолидированной сети АЗС группы "Приват" были откорректированы на 3–4 копейки за литр. А Chipo понизила цену на 28 копеек за литр, в среднем до 8,78 грн/л.

Тем временем такие сети как "БРСМ-Нафта", BVS, Marshal, "Род-Ник", SUN OIL, Motto и Mango опустили цены на 5–20 копеек за литр.

Таким образом, средняя цена автогаза в Украине 22 апреля снизилась на 16 копеек за литр, до 9,15 грн/л.

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Как сообщалось, стоимость сжиженного газа на восточной границе Украины уменьшилась в начале апреля до $115/т, а цена оптовых партий продукта в Украине 3 апреля достигла 9500 грн/т, что большинство участников рынка восприняли как ценовое дно и ожидали повышения оптовых цен в ближайшее время.

Со второй недели апреля котировки начали повышаться, достигнув уровня в $135/т.

Ранее сообщалось, что в Украине через 1-2 месяца начнет снижаться стоимость бензина на заправках из-за обвала цен на нефть на мировых рынках. При этом с начала карантина цена на самый популярный бензин снизилась в среднем на 2,8 грн.