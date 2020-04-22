Бензин в Украине подешевеет из-за обвала цен на нефть

В Украине через 1-2 месяца начнет снижаться стоимость бензина на заправках из-за обвала цен на нефть на мировых рынках.

С начала карантина цена на самый популярный бензин снизилась в среднем на 2,8 грн, сообщает пресс-служба "Консалтинговой группы А-95".

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При этом указано, что в апреле существенного снижения цен на АЗС ждать не стоит.

"Для того, чтобы удерживать бизнес, необходимо зарабатывать больше на меньшем количестве проданных литров. То есть, сейчас мы еще видим потенциал снижения 2 грн на литр, но оно зависит от того, как будет протекать карантин", — считает эксперт Сергей Куюн.

На данный момент самые высокие цены среди сетей АЗС остались на заправках "ОККО": А-95 стоит от 25,99 до 26,99 грн/л, один литр А-92 обойдется в 24,99 грн, в такую ​​же цену и 1 л дизтоплива.

Аналогичная ситуация и на заправках сети "WOG": А-95 — от 25,99 до 26,99 грн/л, А-92 и дизель по 24,99 грн.

Сеть "Amic": А-95 от 24,49 до 25,49 за литр, А-92 и дизель обойдутся по 23,49 за литр.

Сеть "КЛО": А-95 от 23,99 до 26,59 грн/л, А-92 — 22,49 грн за литр, при этом дизель обойдется от 21,99 до 25,59 грн/л.

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Самая низкая стоимость бензина остается на заправках сети "БРСМ-Нафта". Здесь цена опустилась до 20 грн на литр. Самый дорогой А-95 обойдется в 21,49 грн/л, А-92 — 18,99 грн/л. При этом дизтопливо от 19,99 до 20,99 грн/л.

Как сообщалось, 20 апреля в один из моментов цены на нефть достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

21 апреля цены на нефть продемонстрировали обвал. Стоимость WTI обвалилась на 30% — до $14,20, а Brent опустилась ниже $19 за баррель.

Тем временем российские нефтяники начали продавать на бирже бензин себе в убыток.