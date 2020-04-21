Российские нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток

Нефтяники из России начали продавать на бирже бензин себе в убыток.

Об этом со ссылкой на экспертов "Аналитика товарных рынков" сообщает РБК.

В частности, указано, что за неделю с 13 по 19 апреля цена на АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упала почти на 11%, или 4 200 рублей, и в понедельник, 20 апреля, составила 35 770 рублей за тонну (в европейской части России).

При этом издержки компаний, которые включают акциз, выплаты в бюджет по демпферу (механизм стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке), НДС и НДПИ, составляют 38 070 рублей за тонну, отмечают эксперты.

Таким образом, компании получают чистый убыток примерно в 2 300 рублей на тонну бензина АИ-92.

Известно, что топливо в России, как и в других странах, подешевело из-за резкого падения спроса. По данным Reuters, объем реализации на АЗС упал уже примерно вдвое (от 30 до 70% в разных регионах).

Тем временем, в России растет число заболевших коронавирусом, из-за чего крупные города несколько недель находятся на карантине, автомобильный трафик упал.

Как сообщалось, вечером 20 апреля цена российской нефти марки Urals, вслед за американской WTI, упала на 112,7% по сравнению с предыдущим днем — с $15,75 до минус $2 за баррель.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина может предложить свои мощности для хранения мировой нефти.