Энергетика 1 час назад

Украина предлагает миру свои хранилища для нефти — "Нафтогаз"

Бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас, уверен Юрий Витренко

Украина предлагает миру свои хранилища для нефти — "Нафтогаз" Украина предлагает миру свои хранилища для нефти — "Нафтогаз"
Юрий Витренко. Фото: dt.ua

Украина может предложить свои мощности для хранения мировой нефти.

Об этом на фоне падения цен на нефть заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

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По его словам, в мире "уже негде хранить нефть", и невозможно прекратить добычу без значительных потерь в будущем. Украина же имеет нефтетранспортную систему и заводы.

"В Украине есть огромная нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых, по крайней мере, были такие емкости", — написал Витренко в соцсети.

По его словам, бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас.

"Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать... Нужно стараться сохранять больше не российской нефти, а из других нефтедобывающих стран", — подчеркнул глава "Нафтогаза".

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Он также добавил, что ранее в Минобороны было огромное хранилище на 1 млн тонн.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил после падения цен на нефть, что США закачают в нефтехранилища 75 млн баррелей сырья. Таким образом, стратегические нефтехранилища будут полностью заполнены.

Как сообщалось, 20 апреля, по состоянию на 21:30, цена на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на 147,13%, до минус 37,63 долларов за баррель. 

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