Теперь в Украине за топливо можно будет платить частями

С 16 апреля сеть АЗК "БРСМ-Нафта" и Monobank презентовали программу "Заправляйся частями". Услуга доступна для владельцев автомобилей, которые покупают топливо на сумму от 1000 грн. Программа действует по всей сети БРСМ-Нафта, на 173 автозаправочных комплексах по всей Украине.
Алгоритм оформления оплаты частями на АЗК достаточно прост:
➡️ водитель выбирает вид и количество горючего;
➡️ оператор АЗК посылает запрос через сервис Monobank;
➡️ на мобильный телефон клиента приходит ответ о предоставлении рассрочки;
Заплатить за топливо владелец авто может в течение следующих трех месяцев. Для заправки от клиента не требуется никаких документов. Единственное условие — быть владельцем действующей карточки от Monobank с необходимым лимитом. Для того, чтобы в условиях экономического кризиса заправка авто для Украины была более доступной, "БРСМ-Нафта" взяла на себя обязательства оплачивать все начисленные проценты интернет-банком.
"Главной целью программы" Заправляйся частями "было создание всех условий, чтобы украинские владельцы автомобилей не отказывали себе в удобном передвижении, особенно во время карантина и экономических проблем в стране", — отметил Андрей Биба, основатель сети АЗК "БРСМ-Нафта".
СПРАВКА
Сеть автозаправочных комплексов БРСМ-Нафта была основана в 1992 году. Сегодня — это 173 современных АЗК, расположенных по всей территории Украины. Основателем ТМ "БРСМ-Нафта" является украинский предприниматель Андрей Биба.