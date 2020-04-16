Транспорт 1 час назад

Теперь в Украине за топливо можно будет платить частями

Заплатить за топливо владелец авто может в течение следующих трех месяцев

Теперь в Украине за топливо можно будет платить частями Теперь в Украине за топливо можно будет платить частями

С 16 апреля сеть АЗК "БРСМ-Нафта" и Monobank презентовали программу "Заправляйся частями". Услуга доступна для владельцев автомобилей, которые покупают топливо на сумму от 1000 грн. Программа действует по всей сети БРСМ-Нафта, на 173 автозаправочных комплексах по всей Украине.

Алгоритм оформления оплаты частями на АЗК достаточно прост:

Кратко и по делу в Telegram

➡️ водитель выбирает вид и количество горючего;

➡️ оператор АЗК посылает запрос через сервис Monobank;

➡️ на мобильный телефон клиента приходит ответ о предоставлении рассрочки;

Заплатить за топливо владелец авто может в течение следующих трех месяцев. Для заправки от клиента не требуется никаких документов. Единственное условие — быть владельцем действующей карточки от Monobank с необходимым лимитом. Для того, чтобы в условиях экономического кризиса заправка авто для Украины была более доступной, "БРСМ-Нафта" взяла на себя обязательства оплачивать все начисленные проценты интернет-банком.

"Главной целью программы" Заправляйся частями "было создание всех условий, чтобы украинские владельцы автомобилей не отказывали себе в удобном передвижении, особенно во время карантина и экономических проблем в стране", — отметил Андрей Биба, основатель сети АЗК "БРСМ-Нафта".

СПРАВКА

Сеть автозаправочных комплексов БРСМ-Нафта была основана в 1992 году. Сегодня — это 173 современных АЗК, расположенных по всей территории Украины. Основателем ТМ "БРСМ-Нафта" является украинский предприниматель Андрей Биба.

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