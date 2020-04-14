Средняя цена на автомобильный газ в Украине обвалилась ниже 10 грн за литр

Сегодня, 14 апреля, розничные сети снизили стоимость сжиженного газа в среднем на 14 копеек за литр — до 9,67 грн/л.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

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Так, в сети АЗС группы Приват автогаз подешевел на 11 — 13 копеек за литр — до 9,12 — 9,13 грн/л. Минимальная цена в сети зафиксирована в Чернигове — 7,70 грн/л.

На заправках столичной сети KLO цены уменьшились в среднем на 20 копеек за литр. На заправках AMIC автогаз подешевел на 54 копейки, цена составила 9,49 грн/л, на SUN OIL — на 86 копеек — до 9,38 грн/л.

Сети SOCAR, Параллель, BVS, Род-Ник, Marshal и Mango снизили стоимость газа на 10 — 40 копеек.

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На нелегальных АЗС, по словам участников рынка, сегодня цены на автогаз достигают 8 грн/л.

Издание отмечает, что в начале апреля стоимость газа на восточной границе Украины уменьшилась до $115/т, а стоимость оптовых партий достигла 9,5 тысяч грн за тонну. На прошлой неделе оптовые цены незначительно выросли.

По мнению участников рынка, при такой оптовой цене в рознице газ может стоить примерно 8 — 9,5 грн/л в разных сегментах. Более оперативному снижению сегодня мешают переходящие с марта остатки.

В прошлом месяце средняя стоимость СУГ на границе составила около $255 за тонну, в то время как сегодняшняя спотовая цена — около $100/т.

Напомним, розничная цена бензинов и дизельного топлива 31 марта снизилась на 5 –7 копеек за литр, а автогаза — на 30–40 копеек за литр.

2 апреля сети АЗС ОККО, WOG и Glusco снизили цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.