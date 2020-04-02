Транспорт 1 час назад

По украинским АЗС прокатилась очередная волна падения цен

Цены на бензин и дизельное топливо упали сразу на нескольких сетях автозаправочных станций

По украинским АЗС прокатилась очередная волна падения цен По украинским АЗС прокатилась очередная волна падения цен
Фото: Апостроф

Сети АЗС ОККО, WOG и Glusco 2 апреля снизили цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка, передает enkorr.

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Так, по информации издания, цена бензина А-92 и ДТ на станциях WOG и ОККО опустилась до 25,49 грн/л, А-95 — до 26,49 грн/л. В сети Glusco стоимость А-92 и ДТ снизилась до 23,45 грн/л, А-95 — 24,45 грн/л.

Это второе снижение цен этими операторами за прошедшую неделю.

"БРСМ-Нафта" снизила цену ДТ на 18 копеек за литр. Также 2 апреля розничные цены пересмотрели "Укргаздобыча", BVS, ZOG. 

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Напомним, вторую волну снижения розничных цен накануне запустила консолидированная сеть группы "Приват", понизив стоимость сразу на 1 грн/л.

Начиная с 5 декабря, когда АМКУ выдал первые в этой "кампании" рекомендации, цены на бензины и дизтопливо на АЗС снизились в среднем на 13%.

АМКУ ожидает, что результаты его мероприятий и встреч в частности, отобразятся на ценниках заправок. В то же время, весь имеющийся у Комитета инструментарий правоприменения и в дальнейшем будет наготове для обеспечения конкуренции на этом крайне важном для общества и государства рынке.

Напомним, розничная цена бензинов и дизельного топлива 31 марта снизилась на 5–7 копеек за литр, а автогаза — на 30–40 копеек за литр.

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