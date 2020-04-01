Украинские АЗС согласились продолжить снижать цены

Вчера, 31 марта, в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) состоялись встречи с руководителями сетей АЗС.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала к дальнейшему снижению цен.

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В течение трех месяцев Антимонопольный комитет целенаправленно собирает и анализирует информацию о рынке нефтепродуктов в Украине. Поводом для углубленного исследования стал вывод о несоответствии цен на стелах автозаправок факторам, которые на них влияют: цен на нефть, опт, курс валют и тому подобное.

В течение декабря 2019 года — марта 2020 года эти факторы претерпели существенные изменения: постепенное удешевление опта, обвал цен на нефть, укрепление гривни зимой и связанные с пандемией коронавируса ослабление национальной валюты и сокращение спроса в марте.

Начиная с 5 декабря, когда АМКУ выдал первые в этой "кампании" рекомендации, цены на бензины и дизтопливо на АЗС снизились в среднем на 13%.

АМКУ ожидает, что результаты его мероприятий и встреч в частности, отобразятся на ценниках заправок. В то же время, весь имеющийся у Комитета инструментарий правоприменения и в дальнейшем будет наготове для обеспечения конкуренции на этом крайне важном для общества и государства рынке.

Напомним, розничная цена бензинов и дизельного топлива 31 марта снизилась на 5–7 копеек за литр, а автогаза — на 30–40 копеек за литр.