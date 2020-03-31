АМКУ: бензин должен подешеветь еще на 3 — 5 грн

В Антимонопольном комитете Украины ожидают от сетей автозаправочных станций (АЗС) дальнейшего снижения цен на бензин и дизтопливо.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Указано, что во вторник, 31 марта, состоится ряд встреч с руководителями сетей АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar и UPG.

"Цель встреч — получить объяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствия стоимости, указанной на стелах автозаправок, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривни и так далее", — говорится в сообщении.

При этом в АМКУ констатируют, что на данный момент продолжается снижение цен на автозаправках.

"Приветствуя такую ​​реакцию участников рынка на предыдущие рекомендации, Комитет вместе с тем получает данные от аналитических агентств, указывающих на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 грн", — подчеркнули в ведомстве.

Там также выразили убеждение, что предстоящие встречи регулятора с руководителями сетей АЗС позволят осуществить следующий шаг в приближении розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо к уровню, который отражал бы настоящую действенную конкуренцию на этом рынке.

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Напомним, 5 декабря 2019 года АМКУ предоставил участникам рынка торговли бензином рекомендации принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке. Как результат, розничные цены на бензин марки А-95 и на дизельное топливо снизились на 1-2 грн за литр.

14 января 2020 года Комитет начал углубленное исследование соответствия действий участников рынка требованиям законодательства, поскольку предоставленная ими информация по результатам рассмотрения рекомендаций от 5 декабря 2019 года не содержала достаточного обоснования уровня установленных цен на АЗС.

10 марта 2020 года АМКУ снова предупредил владельцев сетей АЗС о пристальном внимании к ценам на бензин, поскольку в начале марта произошел обвал цен на сырую нефть на мировом рынке и это должно сказаться на производных товарах.

Как сообщалось, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6–9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 10-процентная девальвация гривни. В евро же средняя розничная цена бензина и ДТ в Украине со 2 по 16 марта снизилась на 7,2–7,3% (на 7 евроцентов/л), до €0,91/л и €0,89/л соответственно.