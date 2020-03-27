Цены на бензин в Украине продолжили падать

Ряд розничных сетей эконом-сегмента АЗС 27 марта снизили цены на топливо, отреагировав на падение, которое было произведено "премиальными" сетями накануне.

Об этом со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95" сообащет enkorr.

Указано, что рекордное снижение продемонстрировала розничная сеть Sunoil (130 АЗС), опустив цены на дизтопливо и бензины в Одессе и Херсоне на 2,5 грн/л, а в остальных регионах — на 1,5 грн/л.

"Мы исчерпали дорогие запасы и начали продажу свежих мартовских партий. Если внешний рынок стабилизируется на нынешних отметках, а НБУ обуздает девальвацию, мы сможем снижаться и дальше. Считаем это ответственной позицией в нынешней ситуации", — прокомментировал генеральный директор Sunoil Леонид Косянчук.

Также значительную коррекцию 27 марта провела сеть UPG (62 АЗС), снизив цены на 1,1 грн/л. Shell (123 АЗС) и "Параллель" (54 АЗС) опустили стоимость на 30–40 копеек за литр.

В свою очередь, днепропетровский оператор Neftek (18 АЗС) и луганский "Автопорт" (10 АЗС) снизили цены на 50 копеек за литр, одесский "Катрал" (9 АЗС) — на 10 копеек за литр. Полтавская сеть "Автотранс" (53 АЗС) во второй раз за неделю пересмотрела цены, снизив их на все виды топлива на 60 копеек за литр.

На данный момент единственным игроком, который пока не присоединился к снижению цен, является крупнейшая сеть страны, контролируемая группой "Приват" (1540 АЗС, работающих под 11 брендами — в частности "Авиас", ANP, Sentosa и другие). Таким образом, сеть оказалась в несвойственной для себя "премиальной" позиции. В свою очередь, минимальные цены установились в сетях Мango, "БРСМ-Нафта" и SunOil.

Читайте также: В Украине начали дешеветь бензин и дизтопливо

Напомним, первой еще 25 марта на резкое снижение цен пошла сеть Glusco.

Как сообщал enkorr, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6–9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 10-процентная девальвация гривни. В евро же средняя розничная цена бензина и ДТ в Украине со 2 по 16 марта снизилась на 7,2–7,3% (на 7 евроцентов/л), до €0,91/л и €0,89/л соответственно.

Также ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15–20%, по оценкам крупнейших операторов.

В свою очередь, в апреле снижение может составить 40–50%. По мнению экспертов "Консалтинговой группы А-95", это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.