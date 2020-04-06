Транспорт 1 час назад

Автогаз в рознице при нынешних оптовых ценах должен стоить 8-9,5 грн — эксперт

По состоянию на 3 апреля средняя розничная цена автогаза в Украине составляла 10,45 грн/л

Автогаз в рознице при нынешних оптовых ценах должен стоить 8-9,5 грн — эксперт Автогаз в рознице при нынешних оптовых ценах должен стоить 8-9,5 грн — эксперт
Фото: UAinfo

Стоимость оптовых партий сжиженного газа в Украине, достигшая 9,5 тысяч грн/т, вскоре может перейти к росту, считают участники рынка, передает enkorr.

Так, руководитель "Захидэкотопа" Виталий Соколов отмечает, что цена уже нащупала дно и на следующей неделе возможен отскок.

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"Нефть уже подорожала, значит котировки скоро отреагируют. На этих новостях падение в опте как минимум прекратится, а следом возможен рост", — считает трейдер.

Аналогичного мнения придерживается глава GT Group Владислав Колодяжный.

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"Импортный паритет при поставках на условии FOT ГНС в Восточной Украине при текущих котировках составляет примерно 9 тысяч грн. В этих же ценах прошли и последние украинские аукционы. При такой оптовой цене стоит ожидать эквивалент в рознице в диапазоне примерно 8 — 9,5 грн/л в разных сегментах. Тоже ожидаем отскока цен, скорректировать этот тренд может только еще более серьезная стагнация на фоне ужесточения карантинных мер", — отметил Колодяжный.

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", по состоянию на 3 апреля средняя розничная цена в Украине составляла 10,45 грн/л. Отдельные сети — Glusco, Avantage — опустили стоимость на стеле до 9,45 грн/л.

Напомним, розничная цена бензинов и дизельного топлива 31 марта снизилась на 5–7 копеек за литр, а автогаза — на 30–40 копеек за литр.

2 апреля сети АЗС ОККО, WOG и Glusco снизили цены на все виды топлива на 50 копеек за литр.

 

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