Цена автогаза на украинских АЗС за неделю упала до 11 грн/л

В течение 22-28 февраля 2020 года розничные цены на автогаз в Украине снизились на 0,1-1,1 грн/л.

Об этом со ссылкой на данные ежедневного мониторинга сообщает "НефтеРынок".

В частности, за неделю сжиженный газ (LPG) на АЗС подешевел на 29 копеек за литр, до средних в Украине 11 грн/л.

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"Динамика снижения цен отчетливо прослеживается в столичном регионе, на который, по данным Госстата, в 2019 году пришлось 19,5% проливов на АЗС, или 205,9 тысяч т из 1,06 млн т", — говорится в сообщении.

К примеру, на АЗС так называемых премиальных сетей OKKO, WOG и SOCAR снизили стоимость LPG в Киеве на 0,8-1,1 грн/л до 10,97-10,99 грн/л, на Shell — до 10,79 грн/л.

В свою очередь на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и motto автогаз подешевел до 10,48 грн/л и 10,59 грн/л. В сети Glusco за неделю снизили цену на 40 копеек за литр, до 10,35 грн/л.

Кроме того, на АЗС Avantage 7, Mango, Ultra и АГПЗ других сетей в пригороде Киева стоимость сжиженного газа составляет 9,95 грн/л.

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Таким образом, с начала февраля автогаз в среднем подешевел на 1,4 грн/л.

Отмечается, что динамика розничных цен обусловлена снижением оптовой стоимости LPG в января-первой половине февраля 2020 года: средняя оптовая стоимость газа на условия самовывоза с ГНС Украины в феврале снизилась с 17 808 грн/т (9,62 грн/л) до 15 170 грн/т (8,20 грн/л), а цена газа производства ГПЗ "Укргаздобычи" снизилась с средней в январе 15 575 грн/т (8,41 грн/л), до 13 926 грн/т (7,52 грн/л).

Ранее сообщалоось, что цены на автогаз в Украине снизились на 12 копеек за литр, до 11,79 грн/л, что является минимальным значением с ноября 2019 года.