Автогаз в Украине будет дорожать — эксперты

Стоимость автогаза на АЗС Украины начала расти: за неделю сжиженный газ подорожал в среднем почти на 70 копеек за литр.

Об этом сообщает "Сегодня".

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В то же время бензин и дизтопливо пока символически продолжили дешеветь — на 1-3 копейки за литр.

Как отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, цена на нефть стабильно растет, и это уже начало толкать вверх оптовые цены на нефтепродукты.

"За неделю цены в опте выросли на $20-30 за тонну. В рознице у нас наблюдались точечные снижения цен по отдельным сетям, но в основном ценники не менялись. Одна сеть, представленная в ряде регионов, неожиданно повысила цены на бензин в рознице почти на 80 копеек за литр, что арифметически дало повышение средней стоимости бензина в этих регионах на 5-10 копеек за литр", — рассказал он.

В свою очередь, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что на минувшей неделе из-за растущих третью неделю котировок на нефть начался рост цен и на бензин и дизтопливо в оптовых продажах. В частности цены в опте выросли примерно на 5%, но запасы, особенно по дизтопливу, значительны, поэтому розничные сети пока не отреагировали.

"Что касается автогаза, то в связи с тем, что после майских праздников образовался дефицит предложений импортного автогаза, цены пошли вверх. Они почти удвоились в опте — с 7500 до 13800 грн/тонна и арифметически должны были увеличиться на четверть в рознице за неделю. Но благодаря остаткам ресурса, цены в рознице выросли в среднем менее чем на 8%", — пояснил он.

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Эксперты говорят, что по бензинам и дизтопливу изменений ждать не стоит.

"На неделе ни снижения, ни роста цен я не прогнозирую, трейдеры будут выжидать. Но имеющийся потенциал снижения цен для розницы еще на 10%, или до 2 грн/л, так и не был выбран. Да, из-за повышения оптовых цен маржа в рознице будет уменьшаться, но она остается достаточно большой, чтобы цены не росли", — анализирует Куюн.

Тем временем Рябцев считает, что цены на бензины и дизтопливо в рознице на наступившей неделе останутся стабильными, так как более дорогие новые партии нефтепродуктов еще не дойдут до розницы. Но потом прекращения нисходящего тренда, по его оценке, стоит ожидать со дня на день, хотя подорожание на первых порах будет незначительным.

С газом картина иная — там устойчивый рост.

"Цена на газ и дальше будет расти примерно такими же темпами, как и на прошлой неделе, до 50 копеек за литр в неделю. Ее не сдержат, как обычно, нелегальные заправки, которые могут добровольно на время закрыться. "Нелегалы" побоятся оказаться в убытках из-за быстрого роста цен: имеющийся у них газ они могут продать в розницу дешевле, чем потом придется покупать новые партии в опте", — прогнозирует Рябцев.

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В свою очередь, аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн тоже с уверенностью прогнозирует рост цен на автогаз. Он напомнил, что в январе газ стоил в среднем более 11 грн/л, неделю назад — 8,4 грн/л.

"На наступившей неделе газ может подорожать еще на 50 копеек за литр. Хотя на перемене тренда сложно рассчитать темпы подорожания, но мы надеялись, что оно будет более плавным, чем оказалось на самом деле. Темп роста задали некоторые крупные сети, которые в марте очень дорого закупили в опте много газа и теперь торопятся перекрыть убытки. Потенциал роста очень высокий: с "дна" цена литра вырастет на 2,5 грн или выше 10,5 грн/л", — считает эксперт.

Напомним, за месяц (1–30 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.

Как известно, в конце апреля 2020 года на украинском рынке наблюдался избыток автогаза, так как никто из трейдеров не ожидал введения такого жесткого карантина и, как следствие, снижения продаж на 30% и более.