Цены на автогаз пошли в рост

Компании KLO, "БРСМ-Нафта" и "Авантаж 7" повысили стоимость автогаза (сжиженного газа, СУГ) на 20 копеек за литр в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", сообщает enkorr.

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В частности, розничная стоимость автогаза на столичных станциях KLO выросла до 8,19 грн/л, на "БРСМ-Нафта" — до 7,89 грн/л, на "Авантаж 7" — до 7,15 грн/л.

Средняя цена автогаза в столичном регионе выросла на 3 копейки за литр, до 7,75 грн/л. При этом в остальных регионах страны цена автогаза не изменилась.

Указано, что 7 мая оптовые цены сжиженного газа пошли в рост. По данным "А-95", средняя оптовая цена СУГ на ГНС 7 мая составляла 12 тысяч грн/т (+120 грн/т к 6 мая).

"Ожидаемо вырос импортный паритет после перерыва на выходных, послабление карантина поддержало сезонный рост потребления. На следующей неделе можно ожидать цены в мелком опте еще на 500–1000 грн/т дороже", — прокомментировал итоги аукциона, на котором СУГ подорожал на 12%, директор по коммерческим вопросам УГД Сергей Федоренко.

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Напомним, за месяц (1–30 апреля) автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.

Как известно, в конце апреля 2020 года на украинском рынке наблюдался избыток автогаза, так как никто из трейдеров не ожидал введения такого жесткого карантина и, как следствие, снижения продаж на 30% и более.