Стоимость автогаза на украинских АЗС перевалила за 11 грн

За 12 — 15 июня розничные сети повысили стоимость сжиженного газа в пределах 5 — 45 копеек за литр.

При этом, средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 9 копеек, до 11,06 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

Так, Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 10 копеек, до 10,21 — 10,26 грн/л.

Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Николаевской области, где группа увеличила цены на 35 копеек — с 10,05 до 10,40 грн/л и в Днепропетровской (25 копеек) — до 10,45 грн/л.

Сети АЗК WOG и ОККО откорректировали цены на 6 — 7 копеек, SOCAR повысила на 46 копеек (11,78 грн/л).

В то же время, АЗС "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Авантаж 7", "Параллель", Chipo, Motto и другие увеличили цены на 5 — 20 копеек.

12 июня средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%.

Всего же с начала мая по 15 июня средняя розничная цена газа выросла на 35% (на 2,85 грн/л) — с 8,22 до 11,06 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной — 21,90 грн/л.

За прошедшую неделю (5 июня — 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 копеек (на 3,9%), до 10,97 грн за литр.

Ранее сообщалось, что 2 июня средняя розничная цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась еще на 6 копеек за литр и достигла 10,44 грн.