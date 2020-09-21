Файлы FinCEN:как Фирташ, Коломойский и Клюев отмывали миллиарды через банки США и ЕС

Более 400 журналистов-расследователей со всего мира обнародовали результаты двухлетнего исследования банковских отчетов. Утечка данных про транзакции на общую сумму примерно в $2 триллиона показала, что ряд крупнейших мировых банков позволяли клиентам перемещать "грязные" деньги по всему миру. Среди таких клиентов были компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, экс-главой Администрации президента времен беглого Виктора Януковича Андреем Клюевым и олигархом Дмитрием Фирташем.
Менее, чем через сутки после публикации расследования, котировки HSBC, одного из ключевых фигурантов, на торгах в Гонконге упали на 3,4%, до минимума с марта 2009 года. Акции Standard Chartered, также упомянутого в расследовании, упали на 3,8%. Оба банка после публикаций журналистов-расследователей заявили, что за последние годы существенно усилили комплаенс-контроль, сообщает "Интерфакс". Акции двух крупнейших банков Германии — Deutsche Bank и Commerzbank — упали на 7,21% и 5,24% соответственно.
Что произошло?
Журналисты изучали файлы FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. Всего речь идет о более 2500 документов, большая часть из которых — отчеты, которые банки отправляли министерству финансов США с 2000 по 2017 годы, и в которых сообщали о подозрительных действиях своих клиентов.
Однако, как отмечают авторы исследования, те данные о транзакциях на сумму порядка $2 триллиона, которые попали к журналистам, являются лишь "каплей в море" и представляют менее 0,02% из более чем 12 миллионов отчетов о подозрительной деятельности, которые финансовые учреждения подали в FinCEN в период с 2011 по 2017 год. А кэш отчетов о подозрительной деятельности — наряду с сотнями таблиц, заполненных именами, датами и цифрами — указывает на клиентов банков из более чем 170 стран, которые были идентифицированы как причастные к потенциально незаконным транзакциям.
Это далеко не первая утечка финансовой информации. Одной из самых нашумевших за последние годы стала Panama Papers в 2016-м. Тогда к журналистам попали документы юридической фирмы Mossack Fonseca, которые помогли узнать о том, как богатые люди со всего мира используют оффшоры в своих интересах. Эта утечка от предыдущих отличается тем, что речь идет о файлах, поступивших от различных банков из разных стран. Их отчеты и упомянутые в них компании демонстрируют широкий спектр деятельности, вызывающей подозрения.
В частности, как пишет BBC, на основании документов удалось узнать, что:
- Банк HSBC позволил мошенникам перемещать миллионы украденных долларов по всему миру, даже после того, как узнал от американских следователей, что эта схема была мошенничеством;
- Американский финансовый холдинг JP Morgan, объединяющий несколько крупных банков, позволил компании переместить более $1 млрд долларов через лондонский счет, не зная, кому она принадлежит. Позже банк обнаружил, что компания может принадлежать человеку из списка 10 самых разыскиваемых ФБР.
- Один из ближайших соратников президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг использовал Barclays Bank в Лондоне, чтобы обойти западные санкции. Часть денег пошла на приобретение произведений искусства.
- В файлах FinCEN упоминается более 3 000 британских компаний, а это больше, чем из любой другой страны. В отделе аналитики подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США Британию называют "юрисдикцией повышенного риска".
- Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждения и не предпринял меры относительно местной компании, которая помогала Ирану уклоняться от санкций.
- Deutsche Bank перемещал "грязные" деньги людей, которые связаны с организованной преступностью, от террористами и наркоторговцами.
- Банк Standard Chartered годами продолжал переводить деньги в Arab Bank после того, как клиентские счета последнего использовались для финансирования терроризма.
Украинский след
Интересными являются и имена фигурантов в этих документах. Среди тех, на ком акцентируют внимание расследователи в публикации на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), есть ряд украинцев.
Например, олигарх Дмитрий Фирташ. В документах зафиксировано 756 транзакций на сумму в $2,37 миллиардов через 50 банков за период с 2003 по 2017 годы, а также 38 отчетов о подозрительных действиях. Документы указывают на то, что бизнесмен и компании, которые он контролирует, провели миллиарды долларов через крупные банки США и Великобритании. Подозрения о транзакциях, о которых сообщали банки, датируются как минимум 2003 годом.
Согласно отчету FinCEN, в августе 2008 года предприятие Фирташа Bothli Trade AG отправило $78 101 на счета Периясами Сундералингам в Standard Chartered Bank, который, как говорится в обвинительном заключении правительства США, помогал Фирташу давать взятки индийским чиновникам. Согласно отчету FinCEN за 2014 год, Надра Банк, которым владел Фирташ, направил более $1 миллиарда через нью-йоркские отделения двух мировых банков: Standard Chartered и Bank of New York Mellon. Некоторые из этих переводов касались денег Фирташа.
Также в документах фигурирует имя экс-главы администрации президента времен беглого Януковича Андрея Клюева. В них зафиксированы 752 транзакции за 2010-2015 годы на сумму в $244,9 млн через 65 банков и пять отчетов о подозрительных действиях.
В 2017 году американский финансовый холдинг JPMorgan Chase привлек $230 миллионов, переведенных британской компанией Клюева NoviRex Sales LLP в течение пяти лет (2010-2015). В сообщении банка отмечается, что NoviRex переводила секретные платежи за политические консультации бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа в США Полу Манафорту. В 2018 году Манафорт был признан виновным в налоговом и банковском мошенничестве. Некоторые переводы фиктивных компаний, связанных с Манафортом, по-видимому, были замаскированы под платежи за компьютерное оборудование, пишет банк. Переводы также включали более $40 миллионов, уплаченных NoviRex в 2011 году ТД "Велес" — компанией, подозреваемой в пересылке коррупционных платежей Януковичу, которая была ликвидирована в 2013 году. В переводы ТД "Велес" входили платежи за книгу Януковича, которая никогда не публиковалась.
Файлы FinCEN содержат отчет сотрудников правоохранительных органов Украины, в котором исследуются предполагаемые коррупционные схемы семьи Клюевых. В отчете подробно описывается сеть офшорных компаний и транзакций, связанных с бизнес-операциями Клюева, в отношении которых возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег и хищении. Сделки включают покупку семьей Клюевых компании Tantalit Ltd., которая купила президентскую усадьбу Межигорье, где жил Янукович.
Еще один фигурант — олигарх Игорь Коломойский. В файлах FinCEN отмечены 277 транзакций через 34 банка за период с 2012 по 2017 годы. Общая их сумма — $308,6 миллионов. В документах также содержится 13 отчетов о подозрительных действиях.
В частности, документы указывают на то, что с 2012 по 2017 год Bank of New York Mellon перевел более $263 миллионов для компаний, контролируемых Коломойским. Большая часть этой суммы — свыше $202 миллионов, была отправлена в декабре 2015 года и январе 2016 года сингапурской компанией Louis Dreyfus Commodities Asia переводами, которые сейчас расследуют украинские правоохранительные органы. Деньги были отправлены в ПриватБанк на Кипре на счет Claresholm Marketing Ltd, подставной компании на Британских Виргинских островах, которая якобы играла центральную роль в схеме отмывания денег Коломойского. ПриватБанк на Кипре использовал свой корреспондентский счет в Deutsche Bank Trust Company Americas для получения средств. Bank of New York Mellon объявил транзакции подозрительными в августе 2017 года.
Файлы FinCEN также указывают на то, что Deutsche Bank перевел более $215 миллионов авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Коломойского в 2015 и 2016 годах. В одном из отчетов о подозрительной деятельности банк отметил, что Коломойский был "политически значимым лицом", которого подозревали в финансовых преступлениях, и что многие переводы были отправлены в больших количествах круглыми суммами из юрисдикций с высоким уровнем риска. В четвертом отчете за 2016 год банк отметил, что собирается прекратить отношения с компанией.
"Друзья Путина"
В эту же 20-ку "громких" имен журналисты-расследователи выделили и ряд других известных бизнесменов. Среди них экс-председатель казахстанского банка Туран Алем (позже переименованного в БТА Банк) и бывший министр энергетики, промышленности и торговли Казахстана Мухтар Аблязов, российский предприниматель, основатель промышленной компании "Базовый элемент" и экс-руководитель алюминиевой компании "Русал" миллиардер Олег Дерипаска, упомянутый ранее политолог и стратег избирательной кампании-2016 Дональда Трампа Пол Манафорт, бизнесмены и собственники российского "СМП Банк" Аркадий и Борис Ротенберги и другие.
Что же касается крупнейших мировых учреждений, через которые проводились миллиарды "грязных" денег, то, как показало исследование, в файлах FinCEN чаще всего фигурируют пять банков — Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan и HSBC.
Ранее министерство юстиции США обвинило олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании огромной суммы денег через подконтрольный им ранее ПриватБанк. По данным ведомства, незаконно выведенные деньги использовались для покупки коммерческой недвижимости в Америке. Теперь следствие требует конфисковать два таких объекта. Впрочем, как отмечают политические эксперты, озвученную информацию еще нужно доказать, и этот процесс будет долгим. Но двусторонние отношения стран из-за него не пострадают.