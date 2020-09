Файлы FinCEN:как Фирташ, Коломойский и Клюев отмывали миллиарды через банки США и ЕС

Более 400 журналистов-расследователей со всего мира обнародовали результаты двухлетнего исследования банковских отчетов. Утечка данных про транзакции на общую сумму примерно в $2 триллиона показала, что ряд крупнейших мировых банков позволяли клиентам перемещать "грязные" деньги по всему миру. Среди таких клиентов были компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, экс-главой Администрации президента времен беглого Виктора Януковича Андреем Клюевым и олигархом Дмитрием Фирташем.

Менее, чем через сутки после публикации расследования, котировки HSBC, одного из ключевых фигурантов, на торгах в Гонконге упали на 3,4%, до минимума с марта 2009 года. Акции Standard Chartered, также упомянутого в расследовании, упали на 3,8%. Оба банка после публикаций журналистов-расследователей заявили, что за последние годы существенно усилили комплаенс-контроль, сообщает "Интерфакс". Акции двух крупнейших банков Германии — Deutsche Bank и Commerzbank — упали на 7,21% и 5,24% соответственно.

Что произошло?

Журналисты изучали файлы FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. Всего речь идет о более 2500 документов, большая часть из которых — отчеты, которые банки отправляли министерству финансов США с 2000 по 2017 годы, и в которых сообщали о подозрительных действиях своих клиентов.

Однако, как отмечают авторы исследования, те данные о транзакциях на сумму порядка $2 триллиона, которые попали к журналистам, являются лишь "каплей в море" и представляют менее 0,02% из более чем 12 миллионов отчетов о подозрительной деятельности, которые финансовые учреждения подали в FinCEN в период с 2011 по 2017 год. А кэш отчетов о подозрительной деятельности — наряду с сотнями таблиц, заполненных именами, датами и цифрами — указывает на клиентов банков из более чем 170 стран, которые были идентифицированы как причастные к потенциально незаконным транзакциям.

Это далеко не первая утечка финансовой информации. Одной из самых нашумевших за последние годы стала Panama Papers в 2016-м. Тогда к журналистам попали документы юридической фирмы Mossack Fonseca, которые помогли узнать о том, как богатые люди со всего мира используют оффшоры в своих интересах. Эта утечка от предыдущих отличается тем, что речь идет о файлах, поступивших от различных банков из разных стран. Их отчеты и упомянутые в них компании демонстрируют широкий спектр деятельности, вызывающей подозрения.

В частности, как пишет BBC, на основании документов удалось узнать, что:

Банк HSBC позволил мошенникам перемещать миллионы украденных долларов по всему миру, даже после того, как узнал от американских следователей, что эта схема была мошенничеством;

Американский финансовый холдинг JP Morgan, объединяющий несколько крупных банков, позволил компании переместить более $1 млрд долларов через лондонский счет, не зная, кому она принадлежит. Позже банк обнаружил, что компания может принадлежать человеку из списка 10 самых разыскиваемых ФБР.

Один из ближайших соратников президента России Владимира Путина Аркадий Ротенберг использовал Barclays Bank в Лондоне, чтобы обойти западные санкции. Часть денег пошла на приобретение произведений искусства.

В файлах FinCEN упоминается более 3 000 британских компаний, а это больше, чем из любой другой страны. В отделе аналитики подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США Британию называют "юрисдикцией повышенного риска".

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов не отреагировал на предупреждения и не предпринял меры относительно местной компании, которая помогала Ирану уклоняться от санкций.

Deutsche Bank перемещал "грязные" деньги людей, которые связаны с организованной преступностью, от террористами и наркоторговцами.

Банк Standard Chartered годами продолжал переводить деньги в Arab Bank после того, как клиентские счета последнего использовались для финансирования терроризма.

Украинский след

Интересными являются и имена фигурантов в этих документах. Среди тех, на ком акцентируют внимание расследователи в публикации на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), есть ряд украинцев.

Например, олигарх Дмитрий Фирташ. В документах зафиксировано 756 транзакций на сумму в $2,37 миллиардов через 50 банков за период с 2003 по 2017 годы, а также 38 отчетов о подозрительных действиях. Документы указывают на то, что бизнесмен и компании, которые он контролирует, провели миллиарды долларов через крупные банки США и Великобритании. Подозрения о транзакциях, о которых сообщали банки, датируются как минимум 2003 годом.

Согласно отчету FinCEN, в августе 2008 года предприятие Фирташа Bothli Trade AG отправило $78 101 на счета Периясами Сундералингам в Standard Chartered Bank, который, как говорится в обвинительном заключении правительства США, помогал Фирташу давать взятки индийским чиновникам. Согласно отчету FinCEN за 2014 год, Надра Банк, которым владел Фирташ, направил более $1 миллиарда через нью-йоркские отделения двух мировых банков: Standard Chartered и Bank of New York Mellon. Некоторые из этих переводов касались денег Фирташа.

Также в документах фигурирует имя экс-главы администрации президента времен беглого Януковича Андрея Клюева. В них зафиксированы 752 транзакции за 2010-2015 годы на сумму в $244,9 млн через 65 банков и пять отчетов о подозрительных действиях.

В 2017 году американский финансовый холдинг JPMorgan Chase привлек $230 миллионов, переведенных британской компанией Клюева NoviRex Sales LLP в течение пяти лет (2010-2015). В сообщении банка отмечается, что NoviRex переводила секретные платежи за политические консультации бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа в США Полу Манафорту. В 2018 году Манафорт был признан виновным в налоговом и банковском мошенничестве. Некоторые переводы фиктивных компаний, связанных с Манафортом, по-видимому, были замаскированы под платежи за компьютерное оборудование, пишет банк. Переводы также включали более $40 миллионов, уплаченных NoviRex в 2011 году ТД "Велес" — компанией, подозреваемой в пересылке коррупционных платежей Януковичу, которая была ликвидирована в 2013 году. В переводы ТД "Велес" входили платежи за книгу Януковича, которая никогда не публиковалась.

Файлы FinCEN содержат отчет сотрудников правоохранительных органов Украины, в котором исследуются предполагаемые коррупционные схемы семьи Клюевых. В отчете подробно описывается сеть офшорных компаний и транзакций, связанных с бизнес-операциями Клюева, в отношении которых возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег и хищении. Сделки включают покупку семьей Клюевых компании Tantalit Ltd., которая купила президентскую усадьбу Межигорье, где жил Янукович.

Еще один фигурант — олигарх Игорь Коломойский. В файлах FinCEN отмечены 277 транзакций через 34 банка за период с 2012 по 2017 годы. Общая их сумма — $308,6 миллионов. В документах также содержится 13 отчетов о подозрительных действиях.

В частности, документы указывают на то, что с 2012 по 2017 год Bank of New York Mellon перевел более $263 миллионов для компаний, контролируемых Коломойским. Большая часть этой суммы — свыше $202 миллионов, была отправлена ​​в декабре 2015 года и январе 2016 года сингапурской компанией Louis Dreyfus Commodities Asia переводами, которые сейчас расследуют украинские правоохранительные органы. Деньги были отправлены в ПриватБанк на Кипре на счет Claresholm Marketing Ltd, подставной компании на Британских Виргинских островах, которая якобы играла центральную роль в схеме отмывания денег Коломойского. ПриватБанк на Кипре использовал свой корреспондентский счет в Deutsche Bank Trust Company Americas для получения средств. Bank of New York Mellon объявил транзакции подозрительными в августе 2017 года.

Файлы FinCEN также указывают на то, что Deutsche Bank перевел более $215 миллионов авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Коломойского в 2015 и 2016 годах. В одном из отчетов о подозрительной деятельности банк отметил, что Коломойский был "политически значимым лицом", которого подозревали в финансовых преступлениях, и что многие переводы были отправлены в больших количествах круглыми суммами из юрисдикций с высоким уровнем риска. В четвертом отчете за 2016 год банк отметил, что собирается прекратить отношения с компанией.

"Друзья Путина"

В эту же 20-ку "громких" имен журналисты-расследователи выделили и ряд других известных бизнесменов. Среди них экс-председатель казахстанского банка Туран Алем (позже переименованного в БТА Банк) и бывший министр энергетики, промышленности и торговли Казахстана Мухтар Аблязов, российский предприниматель, основатель промышленной компании "Базовый элемент" и экс-руководитель алюминиевой компании "Русал" миллиардер Олег Дерипаска, упомянутый ранее политолог и стратег избирательной кампании-2016 Дональда Трампа Пол Манафорт, бизнесмены и собственники российского "СМП Банк" Аркадий и Борис Ротенберги и другие.

Что же касается крупнейших мировых учреждений, через которые проводились миллиарды "грязных" денег, то, как показало исследование, в файлах FinCEN чаще всего фигурируют пять банков — Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan и HSBC.

Ранее министерство юстиции США обвинило олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании огромной суммы денег через подконтрольный им ранее ПриватБанк. По данным ведомства, незаконно выведенные деньги использовались для покупки коммерческой недвижимости в Америке. Теперь следствие требует конфисковать два таких объекта. Впрочем, как отмечают политические эксперты, озвученную информацию еще нужно доказать, и этот процесс будет долгим. Но двусторонние отношения стран из-за него не пострадают.