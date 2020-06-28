  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 1 час назад

Почти 75% тразакций на криптобиржах несут риск отмывания денег — эксперты

Аналитики считают, что трансграничный характер биткойна несет высокий риск использования криптовалюты для отмывания денег

Фото: Belinvest.by Фото: Belinvest.by
Фото: Belinvest.by

Около 74% биткойнов в межбиржевых транзакциях в 2019 году перемещались через границы, сообщает ForkLog.

Как считают специалисты аналитической компании CipherTrace, это несет риск отмывания денег в условиях недостаточных мер KYC/AML и ставит под удар банки.

Кратко и по делу в Telegram

Они проанализировали, как внедрение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для криптовалютной отрасли скажется на банках, которые все больше вовлекаются в обслуживание участников отрасли.

По информации издания, FATF в июне прошлого года опубликовала новые правила для поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs). На их внедрение организация отвела 12 месяцев.

Изучив процедуры KYC у 500 ведущих VASPs, специалисты компании оценили у 57% из них соответствующие протоколы как слабые или недостаточные.

Читайте также:
На криптобиржу Binance зашла украинская гривня

Год назад эта цифра была немногим выше — 67%, напомнили в CipherTrace.

Трансграничный характер биткойна, при недостаточных мерах KYC/AML несет высокий риск использования криптовалюты для отмывания денег, полагают в компании. Преступники постоянно ищут новые лазейки и быстро их используют, отметили аналитики.

Участие в транзакции VASP со слабыми или отсутствующими процедурами KYC/AML ставит под удар регуляторов банки, как покупателя криптовалюты, так и продавца, если в сделке задействованы фиатные деньги. По оценке CipherTrace, типичный крупный банк США обрабатывает в год свыше $2 млрд платежей, связанных с криптовалютой, не идентифицируя их как таковые.

Специалисты компании полагают, что в одиночку банкам с этой проблемой не справиться — необходимо усиление соответствующих мер со стороны криптовалютной отрасли.

Ранее CipherTrace представила инструмент Armada для выявления банковских платежей VASPs, потенциально связанных с отмыванием денег.

Напомним, за последние пять месяцев впервые объемы торгов на криптовалютных биржах снизились — по итогам апреля падение показателя составило 25,2%,

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Telegram выплатит инвесторам криптовалюты Gram $1,22 млрд
Telegram выплатит инвесторам криптовалюты Gram $1,22 млрд
Швейцарский суд приговорил Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы — СМИ
Швейцарский суд приговорил Мартыненко к 28 месяцам тюрьмы — СМИ
Биткойн созрел для цены в $13 тысяч — аналитик Bloomberg
Биткойн созрел для цены в $13 тысяч — аналитик Bloomberg
Загрузка...
Новое видео
Как линия магазинов EVA открывает по 180 точек в год — Виктор Средний / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Коломойский требует открыть против Порошенко новое уголовное производство

  3. На украинский автомобильный рынок зашел новый минивэн Opel (ФОТО)

  4. Рейтинг Зеленского обвалился до исторического минимума — СМИ

  5. Степанов назвал главные причины роста заболеваемости COVID-19

Загрузка...