Власти Кипра расследуют, законно ли выдали "золотые паспорта" Коломойскому и Боголюбову

Кипрские СМИ обнародовали список граждан, которые в 2008-2012 годах благодаря инвестициям получили так называемые "золотые паспорта" Кипра.

Сейчас власти Кипра усомнилась в законности выдачи паспортов 34 людям, сообщает кипрская газета Politis.

Указано, что всего за этот период паспорта получил 141 человек, однако 34 из них принадлежали к группе риска. То есть граждане, которые в период подачи заявления принадлежали к группам граждан, которые были обвинены, заключены под стражу, осуждены или входили в группы управления компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы.

Теперь специальная комиссия в течение трех месяцев должна определить, были ли нарушения при предоставлении гражданства в 2008-2012 годах.

По данным журналистов, этот перечень с отметками передал президент Кипра Никос Анастасиадис лидерам политических партий страны.

Ранее список был засекречен, но впоследствии гриф "секретно" сняли. Сейчас Кипр расследует, законно ли эти паспорта выдали.

Среди украинцев паспорта получили:

- олигарх Игорь Коломойский, его жена Ирина и дочь Анжелика;

- один из совладельцев группы "Приват" Геннадий Боголюбов;

- бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2006-2007), совладелец корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Виталий Гайдук и его жена Елена;

- руководитель группы "Энергетический стандарт" Константин Григоришин (получил украинское гражданство в 2016 году).

В письме президент Кипра якобы указал, что Боголюбова обвиняли в том, что он "через кипрскую дочернюю компанию присвоил сумму, равную 5% ВВП Украины", а Коломойского обвинили в "серии враждебных поглощений с помощью силы и вымогательств".

Ранее журналисты Al Jazeera опубликовали расследование о том, что Кипр продавал свое гражданство коррупционерам со всего мира. В частности, они упоминали об экс-министре экологии Украины и президенте крупнейшей украинской частной газодобывающей компании Николае Злочевском. Наибольшую часть месторождений Burisma получила в то время, когда Злочевский руководил Минэкологии, что стало предметом расследования после 2014 года, когда Злочевский уже покинул Украину.

Против Злочевского расследовали уголовные дела. Журналисты Al Jazeera указывают, что получение гражданства Кипра помогло ему избежать наказания.

Известно, что для получения гражданства Кипра есть несколько вариантов: в частности, бракосочетание с гражданином или гражданкой Кипра, легальное проживание в стране в течение 7 лет, кипрское происхождение или гражданство за инвестиции.

Например, нужно было не менее 2 млн евро вложить в приобретение жилья или коммерческой недвижимости, не менее 2 млн евро для создания или участия в предприятиях, которые располагаются и проводят активную деятельность на Кипре, а также трудоустраивают не менее 5 граждан Кипра. Также нужно сделать благотворительный взнос в 150 тысяч евро.

После расследования Al Jazeera в СМИ появилась информация, что Кипр меняет правила выдачи паспортов. Теперь благотворительный взнос хотят увеличить до 200 тысяч евро и обязать чиновников, депутатов, сложивших свои полномочия в течение 1 года, доказать, что свое состояние они заработали законно.

В июле 2020 года американское издание Chicago morning star сообщило, что агентство Kroll выявило схему, как экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводил деньги из ПриватБанка во время национализации.

В частности, отмечается, что в 2008-2010 годах ряд компаний, связанных с ПриватБанком, получили от кипрского филиала банка займы на общую сумму $361 млн.

Займы на общую сумму $361 млн были сгруппированы по частям, в рамках которых займы выдавались с разницей в несколько минут, сразу после чего они были направлены через сеть транзакций между счетами связанных компаний, у которых нет очевидной коммерческой цели.