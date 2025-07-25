Продажи новых бензиновых автомобилей в Украине снизились на 14%: статистика за полгода

За первое полугодие 2025 украинский автопарк пополнили 12,2 тыс. новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Автопрома.

Как меняется спрос на бензиновые авто

Также снизилась доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей: если в первом полугодии 2024 года она составляла 43%, то сейчас — 37%.

Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер Hyundai Tucson.

В топ-5 самых популярных моделей с бензиновыми двигателями вошли:

Hyundai Tucson – 894 единицы. Mazda CX-5 – 731 единица. Skoda Octavia - 691 единица. Renault Duster – 680 единиц. Suzuki SX4 - 562 единицы.

Спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми двигателями снизился на 3% и составил 53,1 тысяч единиц. Они составляли 47% первичных продаж подержанных легковушек, тогда как в первом полугодии 2024 года эта доля составила 48%.

В топ-5 самых популярных импортируемых подержанных бензиновых авто вошли:

Volkswagen Golf – 3741 единица. Audi Q5 – 2670 единиц. Volkswagen Tiguan - 2561 единица. Nissan Rogue - 2379 единиц. Skoda Octavia – 1877 единиц.

Напомним, в первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 31,6 тысячи дизельных легковых автомобилей – это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дизельные модели теряют долю рынка среди как новых, так и подержанных авто.