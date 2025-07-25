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Продажи новых бензиновых автомобилей в Украине снизились на 14%: статистика за полгода
За первое полугодие 2025 украинский автопарк пополнили 12,2 тыс. новых легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 14% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Автопрома.
Как меняется спрос на бензиновые авто
Также снизилась доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей: если в первом полугодии 2024 года она составляла 43%, то сейчас — 37%.
Лидером рынка новых бензиновых автомобилей стал кроссовер Hyundai Tucson.
В топ-5 самых популярных моделей с бензиновыми двигателями вошли:
- Hyundai Tucson – 894 единицы.
- Mazda CX-5 – 731 единица.
- Skoda Octavia - 691 единица.
- Renault Duster – 680 единиц.
- Suzuki SX4 - 562 единицы.
Спрос на импортируемые подержанные автомобили с бензиновыми двигателями снизился на 3% и составил 53,1 тысяч единиц. Они составляли 47% первичных продаж подержанных легковушек, тогда как в первом полугодии 2024 года эта доля составила 48%.
В топ-5 самых популярных импортируемых подержанных бензиновых авто вошли:
- Volkswagen Golf – 3741 единица.
- Audi Q5 – 2670 единиц.
- Volkswagen Tiguan - 2561 единица.
- Nissan Rogue - 2379 единиц.
- Skoda Octavia – 1877 единиц.
Напомним, в первом полугодии 2025 года украинцы приобрели 31,6 тысячи дизельных легковых автомобилей – это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Дизельные модели теряют долю рынка среди как новых, так и подержанных авто.