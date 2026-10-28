Медь прибавила 16% в год: цены держатся у максимумов на фоне дефицита

Цены на медь держатся вблизи самого высокого уровня закрытия за последние две недели. С начала 2026 года металл подорожал примерно на 16% из-за напряженной ситуации с поставками, тогда как трейдеры ожидают нового решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg .

На Лондонской бирже металлов медь торговалась по $14 447,5 за тонну, снизившись на 0,2%.

Накануне цена увеличилась более чем на 1% вместе с другими металлами. Рынок поддержал улучшение настроений вокруг сектора искусственного интеллекта и новые сигналы о дефиците предложения.

Рынок ждет решение ФРС

Основное внимание трейдеров на этой неделе привлекает заседание Федеральной резервной системы США.

Ожидается, что регулятор сохранит процентные ставки по-прежнему, однако рынок учитывает возможность их повышения в декабре.

Более высокие ставки могут давить на металлы, поскольку увеличивают стоимость заимствований и способны ослаблять инвестиционный и промышленный спрос.

Медь выросла на 16% с начала года

С начала 2026 медь подорожала примерно на 16%.

Одним из ключевых факторов стало сокращение доступного предложения вне США. Большие объемы металла в течение года направляли на американский рынок в ожидании возможного введения импортных тарифов.

Это привело к сокращению запасов в других регионах и усилило напряжение на физическом рынке. Bloomberg ранее отмечал, что перемещение меди в США стало одним из факторов, подтолкнувших котировки к рекордным уровням.

В среду один из ключевых спредов на Лондонской бирже металлов резко возрос, что также свидетельствует об усугублении краткосрочного дефицита.

Китайская брокерская компания Chaos Ternary Futures предупреждает, что в конце года тарифная политика США по рафинированной меди может усилить волатильность рынка.

Напомним, ранее цены на медь установили новый рекорд из-за перебоев на крупных шахтах и опасений дефицита.