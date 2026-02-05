Цены на драгоценные металлы падают на фоне понижения глобальной напряженности

5 февраля цены на золото, серебро, нефть и медь синхронно пошли вниз. После телефонного разговора между лидерами Китая и США градус напряженности упал, а запланированные переговоры с Ираном окончательно успокоили риски. Больше всего упало серебро, цена на которое рухнула почти на 15%. Золото, нефть и медь потеряли около 2%.

Факторы воздействия

Тони Сикамор, аналитик компании IG, объясняет это так: "Мы наблюдали чрезвычайную волатильность в последнее время, и сегодняшние события — это лишь афтершоки. Переговоры между Ираном и США возвращаются в конструктивное русло, лишающее рынки нефти их главное преимущество — страх перед конфликтом".

Также на настроение повлияло смягчение риторики между Трампом и Си. Когда угроза торговой войны отступает, инвесторы спешат фиксировать прибыль и продавать золото, традиционно считающееся "тихой гаванью".

Доллар идет вверх – металлы вниз

Еще один удар по ценам нанес американский доллар. Он стабилизировался вблизи двухнедельного максимума. Поскольку все основные товары оцениваются в валюте США, ее укрепление автоматически делает золото и медь более дорогими для покупателей с другими валютами.

Дополнительное давление создало кадровые изменения в ФРС. Кандидатура Кевина Орша на должность главы регулятора намекает на "ястребину" политику — то есть более высокие процентные ставки в будущем. Это делает доллар более привлекательным, чем металлы, которые не приносят процентного дохода.

Медь, рыжая, нефть

Медь очутилась под двойным давлением. Кроме дорогого доллара, на него давят большие запасы на складах и сомнения в реальном спросе в строительстве. Железная руда также упала на 2% из-за высоких запасов.

Нефть потеряла 2% на фоне новостей о встрече представителей США и Ирана в Омане. Риск вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, который мог бы перекрыть поставки, существенно снизился.

Напомним, в понедельник , 2 февраля, цены на золото и серебро продемонстрировали самое резкое однодневное падение за последние 40 лет на фоне выдвижения Кевина Орша на должность главы ФРС.