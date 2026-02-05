- Категория
Цены на драгоценные металлы падают на фоне понижения глобальной напряженности
5 февраля цены на золото, серебро, нефть и медь синхронно пошли вниз. После телефонного разговора между лидерами Китая и США градус напряженности упал, а запланированные переговоры с Ираном окончательно успокоили риски. Больше всего упало серебро, цена на которое рухнула почти на 15%. Золото, нефть и медь потеряли около 2%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.
Факторы воздействия
Тони Сикамор, аналитик компании IG, объясняет это так: "Мы наблюдали чрезвычайную волатильность в последнее время, и сегодняшние события — это лишь афтершоки. Переговоры между Ираном и США возвращаются в конструктивное русло, лишающее рынки нефти их главное преимущество — страх перед конфликтом".
Также на настроение повлияло смягчение риторики между Трампом и Си. Когда угроза торговой войны отступает, инвесторы спешат фиксировать прибыль и продавать золото, традиционно считающееся "тихой гаванью".
Доллар идет вверх – металлы вниз
Еще один удар по ценам нанес американский доллар. Он стабилизировался вблизи двухнедельного максимума. Поскольку все основные товары оцениваются в валюте США, ее укрепление автоматически делает золото и медь более дорогими для покупателей с другими валютами.
Дополнительное давление создало кадровые изменения в ФРС. Кандидатура Кевина Орша на должность главы регулятора намекает на "ястребину" политику — то есть более высокие процентные ставки в будущем. Это делает доллар более привлекательным, чем металлы, которые не приносят процентного дохода.
Медь, рыжая, нефть
Медь очутилась под двойным давлением. Кроме дорогого доллара, на него давят большие запасы на складах и сомнения в реальном спросе в строительстве. Железная руда также упала на 2% из-за высоких запасов.
Нефть потеряла 2% на фоне новостей о встрече представителей США и Ирана в Омане. Риск вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, который мог бы перекрыть поставки, существенно снизился.
Напомним, в понедельник , 2 февраля, цены на золото и серебро продемонстрировали самое резкое однодневное падение за последние 40 лет на фоне выдвижения Кевина Орша на должность главы ФРС.