Ціни на дорогоцінні метали падають на тлі зниження глобальної напруженості

5 лютого ціни на золото, срібло, нафту та мідь синхронно пішли вниз. Після телефонної розмови між лідерами Китаю та США градус напруги впав, а заплановані переговори з Іраном остаточно заспокоїли ризики. Найбільше впало срібло, ціна на яке обвалилася майже на 15%. Золото, нафта та мідь втратили близько 2%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Фактори впливу

Тоні Сікамор, аналітик компанії IG, пояснює це так: "Ми спостерігали надзвичайну волатильність останнім часом, і сьогоднішні події — це лише афтершоки. Переговори між Іраном та США повертаються в конструктивне русло, що позбавляє ринки нафти їхньої головної переваги — страху перед конфліктом".

Також на настрої вплинуло пом’якшення риторики між Трампом та Сі. Коли загроза торговельної війни відступає, інвестори поспішають фіксувати прибуток і продавати золото, яке традиційно вважається "тихою гаванню".

Долар іде вгору — метали вниз

Ще один удар по цінах завдав американський долар. Він стабілізувався поблизу двотижневого максимуму. Оскільки всі основні товари оцінюються в валюті США, її зміцнення автоматично робить золото та мідь дорожчими для покупців з іншими валютами.

Додатковий тиск створили кадрові зміни у ФРС. Кандидатура Кевіна Ворша на посаду голови регулятора натякає на "яструбину" політику — тобто вищі відсоткові ставки в майбутньому. Це робить долар привабливішим за метали, які не приносять відсоткового доходу.

Мідь, руда, нафта

Мідь опинилася під подвійним тиском. Окрім дорогого долара, на неї тиснуть великі запаси на складах та сумніви щодо реального попиту в будівництві. Залізна руда також впала на 2% через високі запаси.

Нафта втратила 2% на фоні новин про зустріч представників США та Ірану в Омані. Ризик збройного конфлікту на Близькому Сході, який міг би перекрити постачання, суттєво зменшився.

Нагадаємо, у понеділок, 2 лютого, ціни на золото та срібло продемонстрували найрізкіше одноденне падіння за останні 40 років на тлі висування Кевіна Ворша на посаду голови ФРС.