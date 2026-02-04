Золото повертає позиції: ціна знову перевищила $5000

Після історичного падіння ринок дорогоцінних металів демонструє стрімке відновлення: ціна на золото зростає другий день поспіль, знову перетнувши психологічну позначку у $5000 за унцію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Bloomberg.

У середу вартість золота підскочила на 2,9%, додавши до вчорашнього зростання, яке становило понад 6%.

Попри те, що "жовтий метал" наразі торгується на $500 нижче свого історичного максимуму (зафіксованого 29 січня), з початку року він залишається дорожчим приблизно на 17%.

Разом із золотом демонструє впевнене відновлення і срібло.

Причини завершення падіння

Старший стратег TD Securities Даніель Галі зазначає, що фаза вимушених продажів, яка спровокувала обвал, ймовірно, вичерпала себе.

Минулого тижня ринок зіткнувся з ефектом доміно: зниження цін змусило дилерів масово продавати активи для хеджування ризиків, що своєю чергою призвело до спрацювання стоп-наказів інвесторів.

Цей каскадний процес спричинив найбільше денне падіння ціни на золото з 2013 року, а для срібла цей обвал став наймасштабнішим за всю історію спостережень.

Спекулятивний перегрів

Стрімкий злет цін у січні був підігрітий не лише геополітичною нестабільністю та сумнівами щодо майбутньої незалежності ФРС, а й надмірним спекулятивним ажіотажем.

Китайські фонди та західні роздрібні інвестори накопичили значні позиції, використовуючи кредитні плечі та складні похідні інструменти.

Аналітики Goldman Sachs Group наголошують, що ринок виявився перегрітим, а зростання було надто швидким, що й зробило систему вразливою до раптового обвалу під час азійських торгових годин минулої п'ятниці.

Прогнози та настрої інвесторів

Наразі золото та срібло намагаються стабілізуватися вище критичних рівнів підтримки.

Інвестори уважно стежать за тим, чи зможуть дорогоцінні метали втримати поточні темпи зростання, чи ринок чекає на нову хвилю корекції після того, як спекулятивний імпульс остаточно вщухне.

Стратеги TD Securities зазначають, що хвиля вимушених продажів, яка спровокувала хаос на ринку минулого тижня, ймовірно, вичерпала себе. Проте екстремальна волатильність може на певний час відлякати роздрібних інвесторів.

Золото в Україні

Україна має значний потенціал щодо золота, однак цей дорогоцінний метал поки що залишається в надрах. За оцінками Держгеонадр, прогнозні ресурси золота в нашій країні сягають близько 3 тисяч тонн. У різних регіонах України є родовища золота. Найбільш відоме — Мужієвське на Закарпатті.

Нагадаємо, 29 січня ціна на золото зросла до майже 5600 доларів за унцію. Вартість срібла на торгах перевищила 120 доларів. Мідь підскочила до $14 125 за тонну. На тлі геополітичного та економічного неспокою інвестори шукають безпечні гавані.