Ціни на золото та срібло підскочили до рекордних максимумів: яка причина

Світ опинився на порозі нової економічної війни. Інвестори почали масово виводити капітал у безпечні активи. Золото підскочило до позначки $4 689 за унцію, встановивши абсолютний історичний максимум. Срібло показало ще потужнішу динаміку, подорожчавши на 3,6% — до $93,15 за унцію.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Погрози Трампа

Причиною здорожчання дорогоцінних металів стали заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії. Через відмову європейських країн підтримати продаж арктичного острова, Білий дім пригрозив запровадити жорсткі мита проти ключових союзників: Франції, Німеччини та Великої Британії.

Трамп пообіцяв запровадити 10% мита на товари восьми європейських країн, які виступають проти плану придбання Гренландії вже з 1 лютого, з подальшим підвищенням до 25% у червні. Європа готує удар у відповідь: лідери ЄС планують екстрену зустріч, щоб обговорити контрзаходи на суму 93 мільярди євро.

Що кажуть аналітики?

Аналітики зазначають, що срібло наразі демонструє неймовірну динаміку, проте радять бути обережними через можливу корекцію.

"Щодо срібла, середньостроковий наратив залишається конструктивним, підкріпленим постійним фізичним дефіцитом, стійким промисловим попитом та попитом у безпечних зонах", – сказав Крістофер Вонг, стратег OCBC.

Водночас у JP Morgan заявили, що вони віддають перевагу золоту порівняно зі сріблом, оскільки "будь-яка руйнівна корекція срібла може мати певний короткостроковий вплив на золото, але все ще створює можливість для купівлі золота, яке продовжує мати чистішу, бичачу структурну картину".

Щодо інших дорогоцінних металів, спотова платина додала 0,6% до 2 341,08 долара за унцію, тоді як паладій зріс на 0,1% до 1 801,87 долара.

Золото в Україні

Україна має значний потенціал щодо золота, однак цей дорогоцінний метал поки що залишається в надрах. За оцінками Держгеонадр, прогнозні ресурси золота в нашій країні сягають близько 3 тисяч тонн. Попри такі цифри, промисловий видобуток цього дорогоцінного металу досі майже не здійснювався.

Проте ситуація починає змінюватися завдяки новим інвестиційним проєктам. Важливою віхою для галузі може стати нещодавній конкурс на розробку ділянки "Добра" у Кіровоградській області. Цей проєкт є комплексним і передбачає видобуток одразу дев'яти видів корисних копалин, зокрема й літію й золота.

Нагадаємо, 15 січня спотова ціна на золото впала на 0,4%, зупинившись на позначці 4 602,99 долара за унцію.