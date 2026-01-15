Ціна на золото падає на тлі заяв Трампа про Іран: скільки коштує дорогоцінний метал сьогодні

Після досягнення історичних максимумів напередодні, світові ціни на золото у четвер продемонстрували впевнене зниження. 15 січня спотова ціна на золото впала на 0,4%, зупинившись на позначці 4 602,99 долара за унцію.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Це помітний відкат після рекорду середи, коли вартість злитків сягала 4 642,72 долара. Схожа тенденція спостерігається і з ф'ючерсами у США — вони просіли на 0,6%.

Причини падіння ціни

Основною причиною стали новини з Білого дому: президент США Дональд Трамп натякнув на можливість призупинення військових дій проти Ірану. Це значно знизило геополітичну напругу, яка традиційно змушує інвесторів шукати захисту в золоті.

Оле Хансен, експерт зі стратегії Saxo Bank, пояснює це так: "Золото та срібло впали після того, як Трамп дав зрозуміти, що він може поки що утриматися від нападу на Іран. Також США не стали запроваджувати тарифи на імпорт критично важливих мінералів. Це зняло занепокоєння, яке останніми місяцями стимулювало величезні потоки капіталу в метал".

Традиційно золото вважається "безпечною гаванню". Воно зростає в ціні, коли у світі панує невизначеність або низькі відсоткові ставки. Наразі ринки прогнозують, що Федеральна резервна система США залишить ставки без змін у січні, проте до кінця року можливе їхнє зниження.

Ціни на інші метали

Золото — не єдиний метал, що втратив позиції. Срібло впало на 3% до 89,97 долара, хоча на початку сесії воно встановило історичний максимум (93,57 долара). Експерти припускають, що нормалізація ситуації може призвести до подальшого падіння ціни на срібло. Платина:знизилася на 1,8%, оцінюючись у 2340,54 долара за унцію. Паладій втратив близько 1,2%, опустившись до позначки 1804,29 долара.

Наразі ринок перебуває у фазі корекції, реагуючи на кожне нове повідомлення з політичної арени.

Золото в Україні

Україна володіє золотовалютним потенціалом, який, за даними Держгеонадр, оцінюється у 3 тис. тонн прогнозних ресурсів. Але промисловий видобуток золота в нашій країні наразі майже не здійснюється, попри значний потенціал.

Нещодавно вперше в історії України було обрано переможця конкурсу на розробку літієвого родовища ділянки "Добра" в Кіровоградській області.за механізмом угоди про розподіл продукції (УРП). Проєкт передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.

Нагадаємо, 14 січня, ціна на золото досягла відмітки $4 632,03, а срібло вперше в історії подолало позначку в $90 за унцію.