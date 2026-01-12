Ціна на золото вперше в історії перевищила $4600: причини рекорду

У понеділок, 12 січня, ціна на золото вперше в історії подолала психологічну позначку в 4600 доларів за унцію.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Спотові ціни підскочили на 1,7%, досягнувши пікового значення 4600,33 долара.

Аналогічна тенденція спостерігається і на ринку срібла, вартість якого оновила історичний максимум, піднявшись до 84,60 долара за унцію.

Інші метали платинової групи також демонструють позитивну динаміку, що свідчить про масовий вихід інвесторів у захисні активи.

Політичний тиск на ФРС та падіння долара

Основним каталізатором цінового ралі став скандал навколо голови Федеральної резервної системи США Джерома Павелла.

Повідомлення про можливе кримінальне розслідування проти нього з боку адміністрації Трампа викликало паніку на фондовому ринку та різке послаблення долара.

Павелл заявив про тиск на центральний банк з метою примусового зниження відсоткових ставок, що інвестори сприйняли як сигнал до негайної купівлі золота. Недохідні активи традиційно зміцнюються на тлі підриву довіри до державних інституцій та послаблення національної валюти.

Геополітична нестабільність та прогнози

Окрім внутрішньої кризи в США, на ринок тисне ескалація конфлікту в Ірані та торговельні обмеження з боку Китаю. На тлі цієї невизначеності аналітики Goldman Sachs уже переглянули свої прогнози щодо відсоткових ставок, очікуючи на пом’якшення монетарної політики лише влітку 2026 року.

Експерти ринку, зокрема зі стратегічного відділу ANZ, прогнозують подальше здорожчання срібла до позначки 90 доларів за унцію, оскільки політична нестабільність та економічна напруга продовжують стимулювати попит на "безпечні гавані".

Нагадаємо, 6 січня світові ціни на золото дещо зросли, досягнувши тижневого піку та впритул наблизившись до недавніх рекордних позначок.

Золото в Україні

Промисловий видобуток золота в Україні наразі майже не здійснюється, попри значний потенціал. За оцінками Державної служби геології та надр України (Держгеонадр), прогнозні ресурси золота в країні становлять близько 3 тис. тонн.

У вересні Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.