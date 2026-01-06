Ціна на золото наблизилася до максимуму: світові котирування б'ють рекорди після затримання Мадуро

Світові ціни на золото дещо зросли, досягнувши тижневого піку та впритул наблизившись до недавніх рекордних позначок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна на дорогоцінний метал піднялася на 0,3%, зафіксувавшись на рівні 4 461,09 долара за унцію.

Це зростання стало логічним продовженням динаміки попереднього сеансу, під час якого вартість активу підскочила майже на 3%.

Ціна на злитки досягла рекордного максимуму в 4 549,71 долара 26 грудня та завершила рік зі зростанням у 64%, що є найкращим річним показником з 1979 року.

Венесуельська криза

Reuters зазначає, що ключовим драйвером попиту на захисні активи стала раптова ескалація напруженості у Латинській Америці.

Захоплення спецслужбами США президента Венесуели Ніколаса Мадуро та подальший судовий процес у Нью-Йорку, де він відкинув звинувачення у наркотероризмі, посилили стан невизначеності на міжнародній арені.

Аналітики наголошують, що подібні події традиційно змушують інвесторів переводити кошти з ризикових активів у золото, яке не має кредитного ризику та демонструє стабільність під час політичних потрясінь.

Монетарна політика США

Також слабка статистика США підтримує ціни на золото: промислова активність упала до 14-місячного мінімуму, а ФРС попереджає про ризик зростання безробіття.

Це посилило очікування ринку щодо зниження відсоткових ставок. Оскільки золото стає привабливішим у період низьких ставок, інвестори чекають на п'ятничний звіт про зайнятість, який визначить подальшу монетарну політику.

Стрімке зростання ринку дорогоцінних металів

Окрім золота, значну позитивну динаміку демонструють й інші метали.

Спотова ціна на срібло піднялася на 2,4%, продовжуючи вражаюче ралі минулого року, коли цей актив подорожчав на 147% завдяки поєднанню інвестиційного та високого промислового попиту.

Подібну тенденцію демонструють платина та паладій, які також додали у вартості на тлі загального оптимізму в секторі дорогоцінних металів.

Поточна ситуація підтверджує, що в умовах поєднання низьких ставок та економічної турбулентності недохідні активи стають пріоритетним вибором для глобальних інвесторів.

Нагадаємо, 3 січня 2026 року президент Венесуели Ніколас Мадуро був заарештований американськими військовими в Каракасі та доставлений літаком до Сполучених Штатів.

Після затримання Мадуро ціни на нафту продемонстрували зниження. Президент Дональд Трамп підтвердив намір Вашингтона встановити контроль над нафтовидобувною Венесуелою та наголосив на продовженні дії повного енергетичного ембарго.