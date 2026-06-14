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Реформа азартних ігор: PlayCity хоче конкурс на керівника агентства

азартні ігри, гемблінг
PlayCity хоче конкурс на керівника агентства / Freepik

Державне агентство PlayCity ініціює запровадження окремого порядку проведення конкурсу на посаду свого керівника. Мета — закріпити прозору та незалежну процедуру відбору, яка має забезпечити сталість реформи ринку азартних ігор і лотерей.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на PlayCity.

PlayCity звернулося з відповідною ініціативою до Мінцифри як органу, що формує політику у сфері азартних ігор. Мінцифра вже звернулася до Кабінету міністрів щодо надання доручення для напрацювання такого порядку.

В агентстві зазначають, що за перший рік роботи реформа вже дала відчутні результати. Зокрема, PlayCity запустило Державну систему онлайн-моніторингу у тестову експлуатацію, посилило боротьбу з нелегальними казино, започаткувало системну протидію незаконній рекламі азартних ігор, запровадило нові механізми захисту гравців та ліцензувало операторів лотерей.

Наступним кроком в агентстві вважають прозорий відбір керівника, який продовжуватиме реформу ринку.

У PlayCity наголошують, що конкурсна процедура має бути фаховою, відкритою та незалежною. Це потрібно для того, щоб розпочаті зміни були незворотними й ефективними в довгостроковій перспективі.

Для ринку азартних ігор і лотерей така ініціатива означає спробу закріпити інституційну сталість регулятора. Прозорий відбір керівника має зменшити залежність реформи від персональних рішень і посилити довіру до правил роботи ринку.

Також PlayCity запустило онлайн-інструмент для скарг на незаконну рекламу азартних ігор.

Автор:
Тетяна Гойденко