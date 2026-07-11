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РФ другу добу поспіль б’є по портовій інфраструктурі Одещини

РФ другу добу поспіль б’є по портовій інфраструктурі Одещини
РФ другу добу поспіль б’є по портовій інфраструктурі Одещини

Російські війська другу добу поспіль атакують цивільну портову інфраструктуру Одещини. Під час чергового удару в одному з портів загинули двоє водіїв, ще двоє людей дістали поранення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Адміністрації морських портів України.

За даними АМП, унаслідок атаки пошкоджено вантажні автомобілі. Пораненим надали необхідну медичну допомогу.

Також пошкоджено цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На борту виникла пожежа, її оперативно ліквідували. Члени екіпажу не постраждали.

В Адміністрації морських портів зазначили, що за останню добу внаслідок російських ударів загинули вже троє людей, які працювали в українських портах.

Зауважимо, із початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів Росії постраждали 264 цивільних, пошкоджені або зруйнувані більше 960 об’єктів портової інфраструктури, атаковано понад 200 цивільних суден. 

Автор:
Тетяна Гойденко