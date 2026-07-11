РФ другу добу поспіль б’є по портовій інфраструктурі Одещини

Російські війська другу добу поспіль атакують цивільну портову інфраструктуру Одещини. Під час чергового удару в одному з портів загинули двоє водіїв, ще двоє людей дістали поранення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Адміністрації морських портів України.

За даними АМП, унаслідок атаки пошкоджено вантажні автомобілі. Пораненим надали необхідну медичну допомогу.

Також пошкоджено цивільне торговельне судно під прапором Сент-Кіттс і Невіс. На борту виникла пожежа, її оперативно ліквідували. Члени екіпажу не постраждали.

В Адміністрації морських портів зазначили, що за останню добу внаслідок російських ударів загинули вже троє людей, які працювали в українських портах.

Зауважимо, із початку повномасштабного вторгнення внаслідок ударів Росії постраждали 264 цивільних, пошкоджені або зруйнувані більше 960 об’єктів портової інфраструктури, атаковано понад 200 цивільних суден.