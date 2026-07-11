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РФ вторые сутки подряд бьет по портовой инфраструктуре Одесщины

РФ вторые сутки подряд бьет по портовой инфраструктуре Одесщины
РФ вторые сутки подряд бьет по портовой инфраструктуре Одесщины

Российские войска вторые сутки атакуют гражданскую портовую инфраструктуру Одесщины. Во время очередного удара в одном из портов погибли два водителя, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Администрации морских портов Украины.

По данным АМП, в результате атаки повреждены грузовые автомобили. Раненым оказали необходимую медицинскую помощь.

Также повреждено гражданское торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис. На борту возник пожар, его оперативно ликвидировали. Члены экипажа не пострадали.

В Администрации морских портов отметили, что за последние сутки в результате российских ударов погибли уже три человека, работавшие в украинских портах.

Заметим, с начала полномасштабного вторжения в результате ударов России пострадали 264 гражданских, повреждены или разрушены более 960 объектов портовой инфраструктуры, атаковано более 200 гражданских судов.

Автор:
Татьяна Гойденко