РФ вторые сутки подряд бьет по портовой инфраструктуре Одесщины

Российские войска вторые сутки атакуют гражданскую портовую инфраструктуру Одесщины. Во время очередного удара в одном из портов погибли два водителя, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Администрации морских портов Украины.

По данным АМП, в результате атаки повреждены грузовые автомобили. Раненым оказали необходимую медицинскую помощь.

Также повреждено гражданское торговое судно под флагом Сент-Китс и Невис. На борту возник пожар, его оперативно ликвидировали. Члены экипажа не пострадали.

В Администрации морских портов отметили, что за последние сутки в результате российских ударов погибли уже три человека, работавшие в украинских портах.

Заметим, с начала полномасштабного вторжения в результате ударов России пострадали 264 гражданских, повреждены или разрушены более 960 объектов портовой инфраструктуры, атаковано более 200 гражданских судов.