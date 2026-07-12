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Топменеджерка Zara залишила компанію після понад 40 років роботи

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Топменеджерка Zara залишила компанію / Depositphotos

Досвідчена топменеджерка Inditex Беатріс Падін залишила компанію після понад 40 років роботи. Близько 25 років вона відповідала за жіночий одяг у флагманському бренді групи — Zara.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Вloomberg.

Падін входила до керівного комітету Inditex з 2021 року. Її замінить Альфредо Ферро, який нині обіймає посаду директора Zara Basic.

Беатріс Падін приєдналася до Inditex ще підліткою у середині 1980-х років. Згодом вона стала однією з довірених осіб засновника компанії Амансіо Ортеги та була наставницею його доньки Марти Ортеги перед її призначенням головою правління у 2021 році.

Призначення Марти Ортеги та Оскара Гарсії Масейраса на посаду генерального директора стало частиною зміни поколінь у компанії. Після цього Inditex почала активніше розвивати дорожчі лінійки одягу та співпрацю з дизайнерами й представниками креативних індустрій.

Серед останніх прикладів — партнерства Zara з дизайнером Джоном Гальяно та попспіваком Bad Bunny.

Zara залишається ключовим брендом Inditex, однак темпи його зростання останніми роками сповільнилися. Сегмент, до якого також входять Zara Home та Lefties, забезпечує майже 72% продажів групи, але у 2025 році зріс лише на 1%.

Нагадаємо, що в Україні компанія Inditex, яка розвиває бренд Zara та ще шість модних марок, з кінця січня 2026 року остаточно розірвала договори оренди з ТРК Мост-сіті та "Караван" у Дніпрі. Ритейлер закрив магазини в Одесі, та ТРЦ  Дафі у Харкові. Звільнені площі займають LPP, LC Waikiki та Arber.

Автор:
Тетяна Гойденко