Власник Zara обійшов конкурентів та збільшив продажі одягу на початку літа

Іспанська компанія Inditex, яка володіє брендом Zara, повідомила про потужний старт літнього сезону. Скориговані з урахуванням валютних курсів продажі ритейлера у травні зросли на 11,5%. Цей показник значно перевищив очікування аналітиків, які прогнозували зростання на рівні 8%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Позитивна динаміка зафіксована навіть на тлі падіння довіри споживачів через інфляційні ризики, спровоковані війною в Ірані. На тлі фінансового звіту акції компанії на торгах у середу підскочили на 5%.

Загалом за перший квартал фінансового року, який тривав із лютого по квітень, Inditex отримав 8,75 мільярда євро (10,17 мільярда доларів США) виторгу. Це на 8,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Експерти зазначають, що бренд Zara продовжує нарощувати частку ринку та випереджати конкурентів завдяки вдалому географічному розташуванню магазинів у Південній Європі, де спостерігалася сприятлива погода.

Водночас керівництво компанії визнало, що через бойові дії на Близькому Сході постраждали продажі місцевих франчайзингових партнерів.

Фінансовий директор компанії Андрес Санчес повідомив, що ритейлер оперативно перебудував ланцюги постачання для подолання збоїв у морських та авіаційних перевезеннях. Завдяки затримці між транспортуванням товарів та відображенням їхньої реальної вартості у звітах, негативний ефект від підвищення цін на паливо та фрахт у першому кварталі виявився обмеженим.

За звітний період валова маржа Inditex зросла до 61,2% проти 60,6% торік. Це підтверджує, що компанія успішно захистила свій прибуток від зростання вартості сировини.

При цьому операційні витрати компанії збільшилися на 6,2%. Менеджмент закликає оцінювати травневі успіхи з обережністю, оскільки нинішній звіт охоплює лише чотири тижні замість традиційних п'яти.

Сполучені Штати залишаються для Zara другим за значенням ринком після Іспанії, де продажі Inditex зростають завдяки збільшенню обсягів товарів, а не підвищенню цін.

Такий оптимізм і плани щодо подальшого розширення суттєво контрастують зі слабкими прогнозами американських брендів Gap та American Eagle, які вже відчули скорочення витрат покупців.

Для залучення клієнтів ритейлер продовжує інвестувати у великі магазини, запускати спільні колекції із поп-зірками, як-от Bad Bunny, та підтверджує річний план капітальних витрат у розмірі 2,3 мільярда євро.

Нагадаємо, що в Україні компанія Inditex, яка розвиває бренд Zara та ще шість модних марок, з кінця січня 2026 року остаточно розірвала договори оренди з ТРК Мост-сіті та "Караван" у Дніпрі. Ритейлер закрив магазини в Одесі, та ТРЦ Дафі у Харкові. Звільнені площі займають LPP, LC Waikiki та Arber.