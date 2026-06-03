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Владелец Zara обошел конкурентов и увеличил продажи одежды в начале лета
Испанская компания Inditex, владеющая брендом Zara, сообщила о мощном старте летнего сезона. Скорректированные на базе валютных курсов продажи ритейлера в мае выросли на 11,5%. Этот показатель значительно превысил ожидания аналитиков, прогнозировавших рост на уровне 8%.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.
Положительная динамика зафиксирована даже на фоне падения доверия потребителей из-за инфляционных рисков, спровоцированных войной в Иране. На фоне финансового отчета акции компании на торгах в среду подскочили на 5%.
Всего за первый квартал финансового года, продолжавшийся с февраля по апрель, Inditex получил 8,75 миллиарда евро (10,17 миллиарда долларов США) выручки. Это на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Эксперты отмечают, что бренд Zara продолжает наращивать долю рынка и опережать конкурентов благодаря удачному географическому расположению магазинов в Южной Европе, где наблюдалась благоприятная погода.
В то же время руководство компании признало, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке пострадали продажи местных франчайзинговых партнеров.
Финансовый директор компании Андрес Санчес сообщил, что ритейлер оперативно перестроил цепи поставок для преодоления сбоев в морских и авиационных перевозках. Благодаря задержке между транспортировкой товаров и отражением их реальной стоимости в отчетах негативный эффект от повышения цен на топливо и фрахт в первом квартале оказался ограниченным.
За отчетный период валовая маржа Inditex выросла до 61,2% против 60,6% в прошлом. Это подтверждает, что компания успешно оградила свою прибыль от роста стоимости сырья.
При этом операционные расходы компании увеличились на 6,2%. Менеджмент призывает оценивать майские успехи с осторожностью, поскольку нынешний отчет охватывает всего четыре недели вместо традиционных пяти.
Соединенные Штаты остаются для Zara вторым по значению рынка после Испании, где продажи Inditex растут благодаря увеличению объемов товаров, а не повышению цен.
Такой оптимизм и планы по дальнейшему расширению существенно контрастируют со слабыми прогнозами американских брендов Gap и American Eagle, уже испытавшими сокращение расходов покупателей.
Для привлечения клиентов ритейлер продолжает инвестировать в крупные магазины, запускать совместные коллекции с поп-звездами, например Bad Bunny, и подтверждает годовой план капитальных расходов в размере 2,3 миллиарда евро.
Напомним, что в Украине компания Inditex, развивающая бренд Zara и еще шесть модных марок, с конца января 2026 окончательно расторгла договоры аренды с ТРК Мост-сити и "Караван" в Днепре. Ритейлер закрыл магазины в Одессе и ТРЦ Дафи в Харькове. Освободившиеся площади занимают LPP, LC Waikiki и Arber.