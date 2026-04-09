Бренди Zara та Bershka остаточно йдуть з Дніпра, Одеси та Харкова: хто займе магазини

Компанія Inditex, яка розвиває бренд Zara та ще шість модних марок, з кінця січня 2026 року остаточно розірвала договори оренди з ТРК Мост-сіті та "Караван" у Дніпрі. Ритейлер закрив магазини в Одесі, та ТРЦ Дафі у Харкові. Звільнені площі займають LPP, LC Waikiki та Arber.

Як пише Delo.ua, повідомила пресслужба Асоціації ритейлерів України (RAU).

Чому вирішили піти

Генеральний менеджер комерційного центру Alef Estate Анжела Борисова розповіла, що вихід Zara не вплинув негативно на показники роботи ТРК Мост-сіті, оскільки всі площі іспанського ритейлера були зачинені спочатку повномасштабного вторгнення.

Через безпекову ситуацію було прийняте рішення, що запускати в роботу магазини в Дніпрі, Одесі, та Харкові не будуть.

"Тому що Одеса, Дніпро та Харків – це для них "червона зона" небезпеки. В штаб-квартирі Inditex вважають, що, наприклад, Дніпро знаходиться дуже близько до лінії фронту, хоча по карті місць зосередження збройних формувань Росії на білоруському кордоні відстань до Києва приблизно така сама", - пояснює Борисова

На її думку, іспанський офіс зараз не розглядає розвиток в Україні, і уважно дивиться на безпекову ситуацію в працюючих магазинах Києва, Львова та інших містах західної частини України.

У лютому повідомлялося, що компанія Inditex розриває договори оренди з торговими центрами "Мост-Сіті" та "Караван" у Дніпрі. Водночас площі під магазини у торгових центрах Харкова та Одеси ритейлер поки продовжує орендувати, хоча їхня доля залишається під питанням.

На звільнені площі вже заходять нові гравці

Відповідно на місце Inditex в ТРК Мост-сіті вже зайшли та готуються до відкриття нові бренди. Є вже й відкриті магазини, зокрема, український бренд Arber, бутик Calvin Klein, MD-Fashion. Роблять ремонти та готуються до відкриття LC Waikiki, бренди польської компанії LРР – Cropp, House.

Площа, яку займали бренди Inditex складала – 3650 кв. м. Лишилася не зайнятою тільки локація магазину Massimo Dutti – 500 кв. м, по якій ідуть фінальні перемовини.

Раніше повідомлялося, що турецький бренд Koton офіційно припиняє свою діяльність в Україні весною 2026 року.

Повернення в Україну після 2 років

Нагадаємо, всі магазини компанії Inditex, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius та Bershka, були зачинені 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії.

Відтоді Inditex припинила доставляти товари до України, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Також Inditex зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошувала, на яких умовах.

Бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex офіційно повернулися в Україну у березні 2024 року.