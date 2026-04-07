Турецький бренд одягу закриває магазини та йде з ринку України: що буде на його місці

Турецький бренд Koton офіційно припиняє свою діяльність в Україні весною 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Асоціація ритейлерів України.

Ритейлер вийшов на український ринок у 2018 році з амбітними планами відкрити 15 магазинів в Одесі, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжя, проте за вісім років мережа обмежилася лише двома точками у київських ТРЦ Lavina Mall та Sky Mall.

Наразі локацію бренду в ТРЦ Lavina Mall площею понад 1550 кв. м уже розподілено між новими орендарями – Eva Beauty та Marathon.

Нова концепція та переїзд Marathon

Відкриття нового оновленого простору Marathon заплановано приблизно на липень 2026 року. Площа нового Marathon складе 724 кв. м.

Магазин спортивного одягу, взуття та аксесуарів Marathon працює в ТРЦ Lavina Mall з його відкриття – з 2016 року. І знаходився в зоні фудкорту. Зважаючи, що наразі в Lavina Mall роблять реконструкцію та розширення фудкорту, магазин Marathon потрапив під закриття.

Запуск Eva Beauty

Іншу частину вивільненої площі займе українська мережа Eva Beauty. Новий магазин у Lavina Mall стане найбільшим об'єктом цього формату в мережі, його площа перевищить 1000 кв. м.

Простір Eva Beauty буде розділений на чотири основні зони: декоративна косметика, догляд (включаючи дерматоцентр), парфумерія та професійні засоби для волосся.

Особливу увагу приділять нішевим парфумам та азійським продуктам. Запуск нового формату очікується в липні-серпні 2026 року.

Нагадаємо, торік мережа магазинів спортивних товарів Athletics оголосила про згортання діяльності в Україні. Останні магазини припинили роботу 31 грудня 2025 року.