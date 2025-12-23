Запланована подія 2

Мережа спортивних товарів Athletics йде з України: коли закриваються останні магазини

Athletics
Мережа Athletics йде з України. Фото: ucsc.org.ua

Мережа магазинів спортивних товарів Athletics оголосила про згортання діяльності в Україні. Останні магазини припинять роботу до 31 грудня 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у пресслужбі Athletics.

Як зазначає Українська рада торгових центрів, до 31 грудня триває розпродаж та закриття останніх магазинів мережі, зокрема у ТРЦ "Караван" у Дніпрі, ТЦ "Ярмарок" у Житомирі, ТЦ "Лахті" в Запоріжжі, ТЦ "Мануфактура" в Сумах, ТРЦ "Район" та ТРЦ Respublika Park у Києві.

Чому закрились

Як розповіла СЕО мережі Людмила Книш, переломним моментом стало поєднання стійкого падіння реальних доходів покупців, подорожчання логістики з військовими ризиками і неможливості узгодити економіку офлайн-формату при поточних орендних ставках і вартості енергії.

Тоді у компанії розглядали три можливих сценарії: "продовжуємо і скорочуємося", "заморожування", "контрольований вихід".  З урахуванням фіксованих витрат і зобов’язань перед людьми - обрали третій шлях.

Книш також зазначала, що компанія зберігає права на торговельну марку. Це може дати можливість у майбутньому розглянути перезапуск або ліцензійну модель, якщо ринкові умови покращаться.

Хто власник та які фінпоказники

Згідно з інформацією сервісу "Опендатабот", 100% ТОВ "Атлетікс" належить сингапурській компанії Felix Trade PTE Ltd. Кінцевим бенефіціарним власником є Ігор Чернов.

Вона утворена у серпні 2021 року після реорганізації колишньої мережі "Спортмастер", що належала росіянам. Топменеджмент викупив контрольний пакет, провів ребрендинг і запустив бізнес під новим брендом  Athletics.

Цікаво, що, попри слова Книш про складнощі з веденням бізнесу, дохід від початку повномасштабної війни, тобто 2022 року, лише зростав. У 2022 році компанія мала 1,1 млрд грн доходу, у 2023-му – 1,66 млрд грн, а торік – 1,84 млрд грн. Чистий прибуток становив 173 млн грн, 380 млн грн і 353 млн грн відповідно. Водночас штат компанії зменшувався – з 675до 559 співробітників.

За два квартали 2025 року було майже 817 млн грн доходу і 70 млн грн чистого прибутку.

Акції проти Athletics в Україні

Раніше в різних містах України, зокрема у Кривому Розі, Запоріжжі та Києві, проходили акції протесту біля магазинів "Атлетікс". Активісти звинувачували мережу у продажу товарів російського походження під час війни.

Як повідомляло Delo, ринок роздрібної торгівлі, який генерує понад 12% ВВП України, демонструє одне з найшвидших відновлень серед економічних секторів після початку повномасштабного вторгнення. Особливо помітна позитивна динаміка у сегменті продовольчого ритейлу.

Автор:
Світлана Манько