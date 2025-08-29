Athletics іде з ринку: що стало причиною закриття мережі спортивних товарів

Мережа спортивних супермаркетів Athletics оголосила про закриття бізнесу в Україні. Формальне рішення ухвалили в червні 2025 року, і зараз компанія реалізує план контрольованого виходу з ринку.

Як пише Delo.ua, про це розповіла СЕО Athletics Людмила Книш інформує RAU.

Український ритейл втрачає ще одного гравця

Мережа спортивних супермаркетів Athletics, що об’єднувала 29 магазинів у 15 містах України, ухвалила рішення про закриття бізнесу в червні 2025 року. Це стало результатом серії фінансових стрес-тестів і засідань ради директорів. Ключовим фактором стала неможливість зберегти економіку офлайн-формату в умовах війни: орендні ставки, вартість енергії та логістичні витрати робили діяльність збитковою.

Серед головних причин закриття компанія називає:

падіння купівельної спроможності українців та скорочення попиту;

зростання витрат на оренду, енергоресурси й обслуговування;

втрату прибутковості в імпортних категоріях через валютні коливання;

ускладнення логістики: подовжені маршрути постачання через європейські хаби, страхування військових ризиків, затримки на кордонах.

У відповідь на виклики Athletics намагалася утримати бізнес: закривала збиткові точки, змінювала асортимент у бік доступніших товарів, розвивала e-commerce та оптимізувала витрати. Проте цих заходів виявилося недостатньо — онлайн-продажі та маржа не змогли компенсувати падіння офлайн-трафіку й ріст постійних витрат.

Одним із варіантів компанія розглядала заморожування бізнесу, але відмовилася від нього. Як пояснюють у керівництві, навіть у такому випадку залишалися б витрати на оренду, охорону й утримання складів, а також зобов’язання перед клієнтами. Це створювало ризик ще більших втрат у майбутньому. Тому Athletics обрала сценарій "контрольованого виходу" з ринку — з розрахунком із партнерами та підтримкою співробітників.

У керівництві підкреслюють, що головне зараз - це "завершити діяльність", виконати зобов’язання перед партнерами та допомогти працівникам працевлаштуватися.

Про персонал та команду

Закриття мережі Athletics торкнеться кількох сотень співробітників по всій Україні. Компанія заздалегідь повідомила про причини та надала дорожню карту: графік закриття магазинів, виплати та підтримку у працевлаштуванні.

Для персоналу організували консультації з підготовки резюме та співбесід, а також прискорені інтерв’ю з партнерами в ритейлі та на маркетплейсах. Керівництво підкреслює, що головне завдання зараз — завершити роботу прозоро та допомогти людям знайти нові можливості.

При цьому компанія не виключає можливості відродження мережі у майбутньому: у новому форматі з меншими магазинами, сильним онлайн-напрямом та гнучкою товарною матрицею.

Про вплив війни

Війна істотно вплинула на діяльність мережі Athletics. Поставки стали дорожчими та непередбачуваними через страхування, черги на кордонах і перебої з транспортом. Продажі коливались, пік спостерігався в періоди відносного спокою, а потім були провали, зазначає СЕО компанії.

Попит змістився до базових і універсальних товарів, а середній чек став чутливішим до змін цін. Крім того, бойові дії призвели до пошкоджень магазинів та інфраструктури, а повітряні тривоги й відключення енергії впливали на графіки роботи і трафік.

Споживачі стали більш економними: уважно порівнюють ціни, довше користуються товарами, частіше беруть участь у промо-акціях і приймають рішення про покупку обережніше.

Про відповідальність, репутацію та бренд

Мережа Athletics закриває роздрібні магазини в Україні, зберігаючи права на бренд для можливого майбутнього відродження. Під час виходу компанія забезпечила розрахунки з постачальниками, підтримку співробітників і цивілізовану реалізацію залишків товарів.

Онлайн-магазин залишають як інформаційний ресурс, а комерційна діяльність продовжуватиметься лише у рамках фінальних розпродажів. Компанія підкреслює, що прагне прозорого та відповідального завершення роботи, мінімізуючи ризики для клієнтів, партнерів і команди.

Раніше повідомлялось, що ринок роздрібної торгівлі, який генерує понад 12% ВВП України, демонструє одне з найшвидших відновлень серед економічних секторів після початку повномасштабного вторгнення. Особливо помітна позитивна динаміка у сегменті продовольчого ритейлу.