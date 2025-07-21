Орендні ставки та відвідуваність в ТРЦ: як змінився індекс самопочуття ритейлу у червні

У червні 2025 року індекс самопочуття ритейлу (RWBI) знизився на 0,2 пункти порівняно з квітнем, досягнувши позначки 28,7 пунктів. Це значення відповідає показнику за червень 2024 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Української Ради Торгових Центрів.

Зазначається, що в порівнянні з першим півріччям 2024 року, показник RWBI майже не змінився. Однак, він виявився на 0,9 пункту нижчим, ніж у другому півріччі 2024 року.

За даними Ради Торгових Центрів, у першій половині 2025-го вакантність в торгових центрах, що приймають участь у дослідженні, становила 2-3%.

Відвідуваність на 1 000 кв. м загальної орендної площі (GLA) істотно відрізняється залежно від формату торговельного центру:

Великі традиційні ТЦ щодня приймають 436 осіб .

щодня приймають . Для середніх ТЦ цей показник становить 447 осіб .

цей показник становить . Малі торговельні центри демонструють найвищу відвідуваність — 676 осіб на день.

Ставки оренди на вакантні площі в торгових центрах сягають $23 на місяць, не включаючи ПДВ для лотів площею 50-250 кв. м, для лотів менше ніж 50 кв. м - $42, для вакантних приміщень понад 250 кв. м – $18.

Довідка

Індекс самопочуття ритейлу (Retail Well-Being Index – скорочено RWBI) розроблено в 2020 році Українською Радою Торгових Центрів, який дозволяє в динаміці відстежувати рівень самопочуття ритейлу, враховуючі такі показники, як відвідуваність торгових центрів, вакантність площ в ТЦ та рівень ставок оренди. В пілотному режимі RWBI відстежується з серпня 2021 року.

Нагадаємо, індекс самопочуття ритейлу у травні 2025 року зафіксував невелике зниження. Порівняно з квітнем, показник зменшився на 0,3 пункти та досяг 28,9 пунктів.